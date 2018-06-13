影／習俗大不同過年吃粽子　新住民媽媽「粽」藝交流

宜蘭家扶中心每年端午節前夕都會安排溫媽媽義工隊包粽子分送給受扶助的弱勢家庭，今( 2018 )年更邀請來自印尼、越南的新住民媽媽一起參與包粽子活動。這些新住民媽媽表示，家鄉包粽子大多是在過年時，而越南的粽子形狀也與台灣大不同，是長條形，要吃的時候再一塊塊切成類似壽司的形狀，當中又有甜粽與鹹粽的區別，可以冰過再吃，也可以煎來吃。

宜蘭家扶中心端節前夕包粽子的活動已經延續 20 多年，每年都由溫媽媽義工隊領軍，包粽子分送給受扶助的弱勢家庭。今年除了溫媽媽義工隊成員之外，還特別邀請來自印尼、越南的新住民媽媽一起參與。印尼籍的黃美妮表示，在他們家鄉粽子是以白米包起來，吃的時候再配其他佐菜，通常是過年才會包粽子，包好之後會分送給親朋好友，是一種分享的概念。