影／習俗大不同過年吃粽子　新住民媽媽「粽」藝交流

宜蘭家扶中心每年端午節前夕都會安排溫媽媽義工隊包粽子分送給受扶助的弱勢家庭，今( 2018 )年更邀請來自印尼、越南的新住民媽媽一起參與包粽子活動。這些新住民媽媽表示，家鄉包粽子大多是在過年時，而越南的粽子形狀也與台灣大不同，是長條形，要吃的時候再一塊塊切成類似壽司的形狀，當中又有甜粽與鹹粽的區別，可以冰過再吃，也可以煎來吃。
宜蘭家扶中心端節前夕包粽子的活動已經延續 20 多年，每年都由溫媽媽義工隊領軍，包粽子分送給受扶助的弱勢家庭。今年除了溫媽媽義工隊成員之外，還特別邀請來自印尼、越南的新住民媽媽一起參與。印尼籍的黃美妮表示，在他們家鄉粽子是以白米包起來，吃的時候再配其他佐菜，通常是過年才會包粽子，包好之後會分送給親朋好友，是一種分享的概念。
來自越南的黎玉娥與梁見媚表示，家鄉也是過年才包粽子，而且形狀與台灣的粽子有很大的不同，是長條型的。他們還拿出預先準備的越南粽與在場朋友分享。黎玉娥表示，越南的粽子有甜粽與鹹粽，甜粽裡面包裹香蕉、鹹粽則包肉塊，而最特別的是，甜粽裡的香蕉是紅色的，這點倒是顛覆很多人對香蕉的刻版印象，拿出來分享時，許多人都嘖嘖稱奇。越南粽除了包裹香蕉之外，連包粽子的葉子都採用香蕉葉。
宜蘭家扶中心主任謝曉雯表示，家扶中心在端午節前夕號召溫媽媽義工隊包粽子已經行之有年，而今年特別邀新住民媽媽一起參與，他們預先包好自己家鄉的粽子再到現場與溫媽媽們交流，過程中發現很多文化都很相近，透過交流可以更緊密。而這些粽子將會分送給受扶助的弱勢家庭，讓他們也能吃到不一樣的愛心粽，過一個快樂的端午節。