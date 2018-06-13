世新師生環島上新聞攝影課 反思環境議題

劉國泰表示，報導攝影使用教課、分享照片的方式，僅是老師單方面分享經驗，學生只能嘗試從照片中做想像，若要有更入了解，勢必得拿起相機、踏上土地，才能親自感受，因此他決定調整授課方式，課程第1個月先在教室教基本攝影理論，同時籌備行程，並與學生討論參訪地點。

參與執行規劃的世新大學圖文傳播暨數位出版系副教授陳學聖表示，此次環島與一般觀光行程不同，安排參訪的景點都與自然景觀、人文歷史、環境保育、土地爭議等議題相關，如雲林台西村、屏東佳冬地區等，並要求學生事先了解背景，結合各自觀點進而反思。

課程活動並沒有硬性要求學生的拍攝主題，而是透過環島的過程，讓學生發掘自己有興趣的議題，老師則會在每天行程結束後，於課程社群平台內發表各自所見所聞，與學生進行互動、交流。

參與課程的世新圖傳系學生曾婕瑜表示，這種邊玩邊上課、做中學的方式是她選擇參加課程的主因，在環島過程中，她對屏東佳冬的焰塭村地層下陷的嚴重情況感到相當震撼，要不是親眼看見，自己也不知道台灣西部地層下陷的嚴重性。

在環島過程中，劉國泰也會藉此機會教育，例如第1天出發前有學生遲到，影響部分行程，他讓學生了解事態的嚴重性，「人生不是什麼事都有補考的機會」，而他也看見學生在過程中漸漸找到自己的攝影方向，從中領悟到成長的意義。

陳學聖指出，因時間限制，導致各個景點無法久留，下次會考慮減少景點數量，讓學生在每個景點都能深入探訪，這種做中學的過程，除了讓學生更認識台灣這片土地，還能發現自己的興趣，創造與他人的差異性，這樣的機會很難得。（編輯：李亨山）1070613