NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈被指控偷拍裙下風光　阪神山脇否認限塑再起　專家：官員不知民間疾苦8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

世新師生環島上新聞攝影課 反思環境議題

中央社2018/06/13 14:06
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者許秩維台北13日電）世新大學新聞攝影課打破制式教學，走出教室，帶領學生環島7天做中學，並安排參訪和環境保育、土地爭議等相關議題的景點，讓學生反思環境問題。

世新大學今天發布新聞稿表示，進階新聞攝影課程教師、天下雜誌資深攝影劉國泰，本學期嘗試不同的教學方式，打破以往坐在教室的制式教學模式，帶領學生環島7天。

劉國泰表示，報導攝影使用教課、分享照片的方式，僅是老師單方面分享經驗，學生只能嘗試從照片中做想像，若要有更入了解，勢必得拿起相機、踏上土地，才能親自感受，因此他決定調整授課方式，課程第1個月先在教室教基本攝影理論，同時籌備行程，並與學生討論參訪地點。

參與執行規劃的世新大學圖文傳播暨數位出版系副教授陳學聖表示，此次環島與一般觀光行程不同，安排參訪的景點都與自然景觀、人文歷史、環境保育、土地爭議等議題相關，如雲林台西村、屏東佳冬地區等，並要求學生事先了解背景，結合各自觀點進而反思。

課程活動並沒有硬性要求學生的拍攝主題，而是透過環島的過程，讓學生發掘自己有興趣的議題，老師則會在每天行程結束後，於課程社群平台內發表各自所見所聞，與學生進行互動、交流。

參與課程的世新圖傳系學生曾婕瑜表示，這種邊玩邊上課、做中學的方式是她選擇參加課程的主因，在環島過程中，她對屏東佳冬的焰塭村地層下陷的嚴重情況感到相當震撼，要不是親眼看見，自己也不知道台灣西部地層下陷的嚴重性。

在環島過程中，劉國泰也會藉此機會教育，例如第1天出發前有學生遲到，影響部分行程，他讓學生了解事態的嚴重性，「人生不是什麼事都有補考的機會」，而他也看見學生在過程中漸漸找到自己的攝影方向，從中領悟到成長的意義。

陳學聖指出，因時間限制，導致各個景點無法久留，下次會考慮減少景點數量，讓學生在每個景點都能深入探訪，這種做中學的過程，除了讓學生更認識台灣這片土地，還能發現自己的興趣，創造與他人的差異性，這樣的機會很難得。（編輯：李亨山）1070613

川金會後 學者：美影響力...因應豪大雨恐侵台 農委會...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan