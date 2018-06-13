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娛樂

「搖滾教父」巴布狄倫獲文學獎　暌違7年再撲台

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/13 16:50
▲巴布狄倫，睽違7年，將再次於今年8月2日來台開唱。（圖／寬宏藝術提供 , 2018.06.13）
▲巴布狄倫，睽違7年，將再次於今年8月2日來台開唱。（圖／寬宏藝術提供 , 2018.06.13）

音樂史上的傳奇人物巴布狄倫，睽違7年，將再次於今年8月2日來台開唱。自去年開始，巴布狄倫與他的樂團走訪瑞典、挪威、丹麥、德國、荷蘭、法國、美國、加拿大等地，帶著聞名全球的歌曲巡迴世界。在眾多歌迷熱切期盼下，今年暑假他即將來到亞洲開唱。

高齡77歲的巴布狄倫，相隔七年好不容易再度來台，談到2011年第一次來台開唱的心得，他表示，台灣歌迷都相當熱情，雖然使用的語言不同，但音樂無國界，「整場演唱會中（我）與台灣歌迷透過音樂連結再一起，這是很棒的感受。」說到再度來台的心情，巴布狄倫談到今年巡演也很高興再度來到台灣，期待再次與台灣歌迷共創美好的夜晚。

2008年，普立茲頒發特殊貢獻獎給巴布狄倫，表揚他對美國流行音樂和美國文化的深遠影響，尤其是他抒情作品中展現的非凡詩意；2012年，他獲頒美國最高的平民榮譽：總統自由勳章；2013年，也獲頒法國榮譽勳位勳章以及其他許多榮譽。


▲巴布狄倫至今獲獎無數。（圖／寬宏藝術提供 , 2018.06.13）

身為民謠詩人、搖滾教父，巴布狄倫一生獲獎無數，在六十年代藉由文字和音符寫下可歌可泣的歷史故事和經典樂章，2016年12月，巴布狄倫獲得瑞典學院頒發的諾貝爾文學獎，在樂壇與文學界引發熱議。在六十年代，巴布狄倫創先以他如詩的文字，寫出代表當代美國土地、文化、新一代知識份子、年輕人心態的樂曲，使用創新手法賦予美國傳統歌曲新的詩詞意境，動聽的旋律加上深刻省思，他的歌聲在大時代潮流中傳唱至各國，也進一步影響全球的文化思潮運動。

關鍵字巴布狄倫
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