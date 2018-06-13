「搖滾教父」巴布狄倫獲文學獎　暌違7年再撲台

音樂史上的傳奇人物巴布狄倫，睽違7年，將再次於今年8月2日來台開唱。自去年開始，巴布狄倫與他的樂團走訪瑞典、挪威、丹麥、德國、荷蘭、法國、美國、加拿大等地，帶著聞名全球的歌曲巡迴世界。在眾多歌迷熱切期盼下，今年暑假他即將來到亞洲開唱。

高齡77歲的巴布狄倫，相隔七年好不容易再度來台，談到2011年第一次來台開唱的心得，他表示，台灣歌迷都相當熱情，雖然使用的語言不同，但音樂無國界，「整場演唱會中（我）與台灣歌迷透過音樂連結再一起，這是很棒的感受。」說到再度來台的心情，巴布狄倫談到今年巡演也很高興再度來到台灣，期待再次與台灣歌迷共創美好的夜晚。