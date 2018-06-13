調查：30歲以上民眾 逾半夢想年過50退休

（中央社記者蔡怡杼台北13日電）你開始準備退休金了嗎？壽險公司最新調查發現，逾半數30歲以上民眾夢想在51歲至60歲退休，不過只有2.36%的受訪者達到設定的退休金目標。

保誠人壽今天公布「理想的退休生活」調查，結果顯示，30歲以上受訪民眾中，有2.62%的夢想退休年紀為71歲以上；29.46%夢想61歲至70歲退休；51.24%希望51歲至60歲退休；13.61%夢想41歲至50歲退休；另外，也有3.07%渴望在40歲以前就退休。

不過，調查也發現，僅有2.36%的受訪者達到設定的退休金目標，卻有高達17.32%的受訪者尚未開始準備退休金，原因是目前沒有多餘的錢做退休儲蓄。