NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈被指控偷拍裙下風光　阪神山脇否認限塑再起　專家：官員不知民間疾苦8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

調查：30歲以上民眾 逾半夢想年過50退休

中央社2018/06/13 14:19
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者蔡怡杼台北13日電）你開始準備退休金了嗎？壽險公司最新調查發現，逾半數30歲以上民眾夢想在51歲至60歲退休，不過只有2.36%的受訪者達到設定的退休金目標。

保誠人壽今天公布「理想的退休生活」調查，結果顯示，30歲以上受訪民眾中，有2.62%的夢想退休年紀為71歲以上；29.46%夢想61歲至70歲退休；51.24%希望51歲至60歲退休；13.61%夢想41歲至50歲退休；另外，也有3.07%渴望在40歲以前就退休。

不過，調查也發現，僅有2.36%的受訪者達到設定的退休金目標，卻有高達17.32%的受訪者尚未開始準備退休金，原因是目前沒有多餘的錢做退休儲蓄。

若進一步就年齡層來看，30歲以下的族群，自覺離退休太遠，還不需要規劃退休；31歲至40歲族群認為現在儲蓄的錢應該作結婚基金、孩子教育金、買房等其他用途，目前沒有多餘的錢做退休儲蓄；41歲至50歲以上族群有半數認為政府退休金或年金將足夠支撐自己未來的退休生活。

保誠人壽指出，調查顯示半數受訪者覺得沒有多餘的錢做退休儲蓄，且退休金準備不足是大多數民眾對未來退休的憂慮。

另外，有68%受訪民眾使用保險作為準備退休的工具。保誠人壽行銷長楊繼平指出，31歲至40歲的青壯年族群或是年輕收入有限的受薪階級，家庭責任較重，退休規劃更應該要提早準備，以減輕日後家庭負擔。

為了解民眾對退休的想法、規劃以及準備狀況，保誠人壽於2018年2月1日至2018年3月31日於網路進行「理想的退休生活」調查，有效樣本數2668份。（編輯：林淑媛）1070613

台股震盪收紅 類股輪動快速慢性血栓栓塞性肺高壓難診斷...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan