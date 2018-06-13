NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈被指控偷拍裙下風光　阪神山脇否認限塑再起　專家：官員不知民間疾苦8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

台股震盪收紅 類股輪動快速

中央社2018/06/13 14:18
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者潘智義台北13日電）美歐日等三大央行本週討論升息，在不確定因素下，台北股市今天開高後走低，中場一度翻黑，但隨即止穩，法人認為，台股資金動能無虞，短線將維持高檔震盪格局，類股輪動快速。

今天加權指數收在11173.21點，上漲28.42點，漲幅0.26%，成交值新台幣1763.54億元，八大類股當中，泥窯類股最強，電子、金融與紡織類股收紅，食品、營建、塑化類股下跌。

元大投顧分析師薛舜日說，觀察近兩日盤勢，本土資金青睞的中小型股活蹦亂跳，但因外資買超不強，大型股缺乏表現，使得指數無法突破年初高點11270點。

薛舜日說，美、歐、日等三大央行將舉行利率會議，利率期貨已充分反映美將升息1碼的消息，而歐洲央行年底前將停止購債，量化寬鬆政策終止的機率大增，可能帶動歐元走強，使強勢美元暫歇，緩和熱錢流出新興市場壓力。

但仍須提防因資金寬鬆政策結束，而導致全球股市上漲動能降溫，另一方面，也應注意各上市櫃公司在股東會、法說會之後，因利多出盡而湧現的賣壓。

薛舜日直言，鴻海（2317）將賺錢的富士康工業互聯網（FII）分割，在中國大陸A股上市，外資可能捨棄母公司，直接買FII股票，產生資金排擠效應，被動元件大廠國巨（2327）似乎也已見獲利了結賣壓。

他說，台灣證券交易所統計至5月底，上市公司平均殖利率約4.26%，除權息旺季即將來臨，高配息、高殖利率個股仍是外資、壽險公司關愛的標的。

今天權值股龍頭台積電（2330）收在232元，上漲1.31%；蘋果光學鏡頭供應商大立光（3008）收在4730元，大漲6.53%；鴻海收在87.8元，上漲0.11%；國巨盤中震盪，一度大跌，尾盤跌勢收斂，收在1130元，小跌0.44%。（編輯：陸倩瑤）1070613

東京奧運開閉幕日皆放連假 ...調查：30歲以上民眾 逾半...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan