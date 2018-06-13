台股震盪收紅 類股輪動快速

（中央社記者潘智義台北13日電）美歐日等三大央行本週討論升息，在不確定因素下，台北股市今天開高後走低，中場一度翻黑，但隨即止穩，法人認為，台股資金動能無虞，短線將維持高檔震盪格局，類股輪動快速。

薛舜日說，美、歐、日等三大央行將舉行利率會議，利率期貨已充分反映美將升息1碼的消息，而歐洲央行年底前將停止購債，量化寬鬆政策終止的機率大增，可能帶動歐元走強，使強勢美元暫歇，緩和熱錢流出新興市場壓力。

但仍須提防因資金寬鬆政策結束，而導致全球股市上漲動能降溫，另一方面，也應注意各上市櫃公司在股東會、法說會之後，因利多出盡而湧現的賣壓。

薛舜日直言，鴻海（2317）將賺錢的富士康工業互聯網（FII）分割，在中國大陸A股上市，外資可能捨棄母公司，直接買FII股票，產生資金排擠效應，被動元件大廠國巨（2327）似乎也已見獲利了結賣壓。

他說，台灣證券交易所統計至5月底，上市公司平均殖利率約4.26%，除權息旺季即將來臨，高配息、高殖利率個股仍是外資、壽險公司關愛的標的。

今天權值股龍頭台積電（2330）收在232元，上漲1.31%；蘋果光學鏡頭供應商大立光（3008）收在4730元，大漲6.53%；鴻海收在87.8元，上漲0.11%；國巨盤中震盪，一度大跌，尾盤跌勢收斂，收在1130元，小跌0.44%。（編輯：陸倩瑤）1070613