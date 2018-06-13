慢性血栓栓塞性肺高壓難診斷 5年存活率3成

（中央社記者張榮祥台南13日電）慢性血栓栓塞性肺高壓是少數有機會能被治癒的肺高壓，但因早期臨床症狀多非特異性，平均每位病人得花14個月才能確診，若未接受適當治療，5年存活率只有3成。

成大醫院核子醫學部醫師吳佩珊今天指出，慢性血栓栓塞性肺高壓發生率只有百萬分之3至百萬分之30，但早期臨床症狀多是運動不耐、疲倦及呼吸困難等非特異性症狀，難以診斷。

因此，平均每位慢性血栓栓塞性肺高壓病人，需要耗費14個月才能得到正確診斷，若未接受適當治療，隨疾病進展，有較高死於右心衰竭的風險，5年存活率也只有3成。