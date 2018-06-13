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中央社

慢性血栓栓塞性肺高壓難診斷 5年存活率3成

中央社2018/06/13 14:20
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者張榮祥台南13日電）慢性血栓栓塞性肺高壓是少數有機會能被治癒的肺高壓，但因早期臨床症狀多非特異性，平均每位病人得花14個月才能確診，若未接受適當治療，5年存活率只有3成。

成大醫院核子醫學部醫師吳佩珊今天指出，慢性血栓栓塞性肺高壓發生率只有百萬分之3至百萬分之30，但早期臨床症狀多是運動不耐、疲倦及呼吸困難等非特異性症狀，難以診斷。

因此，平均每位慢性血栓栓塞性肺高壓病人，需要耗費14個月才能得到正確診斷，若未接受適當治療，隨疾病進展，有較高死於右心衰竭的風險，5年存活率也只有3成。

吳佩珊表示，正常人平均肺動脈壓力介於11到17毫米汞柱，當處於休息狀態時，如以右心導管測得平均肺動脈壓力≧25毫米汞柱，就定義為肺高壓。肺高壓病情複雜，症狀和其他心肺疾病相似性高，常被延遲診斷。

慢性血栓栓塞性肺高壓是一種罕見且嚴重的疾病，約有2%至4%急性肺栓塞病人會發生併發症，因肺血管被組織化的血栓阻塞，肺動脈和相關血管重塑造成肺動脈壓力上升。手術是主要治療方式，包括肺動脈內膜切除術、肺動脈氣球血管成形術等；不適合手術者則以藥物治療。

吳佩珊解釋，一般認為在肺高壓中，原因不明性肺動脈高壓或肺靜脈閉塞病，不會有肺部灌流掃描灌流不一致的情形；若懷疑是慢性血栓栓塞性肺高壓，就需安排肺部灌流掃描。核子醫學的肺部灌流掃描，在慢性血栓栓塞性肺高壓上的敏感性相當高，在2015年被歐洲列為影像檢查的首選。（編輯：陳政偉/李亨山）1070613

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