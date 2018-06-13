圖輯／連俞涵強暴戲　大嘆鐙輝哥辛苦了

▲《奇蹟的女兒》主要演員和導演出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 孫可芳（左）、温貞菱（中）、連俞涵（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 孫可芳（左）、温貞菱（中）、連俞涵（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 孫可芳（左）、温貞菱（中）、連俞涵（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 孫可芳（左）、温貞菱（中）、連俞涵（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 温貞菱出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 温貞菱出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 温貞菱出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 温貞菱出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 温貞菱出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 林哲熹（左）、温貞菱（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 林哲熹（左）、温貞菱（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 林哲熹（左）、温貞菱（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 林哲熹（左）、導演鄭文堂（中）、温貞菱（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 林哲熹（左）、導演鄭文堂（中）、温貞菱（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 孫可芳出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 孫可芳出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 孫可芳出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 孫可芳出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 連俞涵出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 連俞涵出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 連俞涵出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 連俞涵出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 連俞涵出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 孫可芳（左）、黃鐙輝（中）、連俞涵（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 孫可芳（左）、黃鐙輝（中）、連俞涵（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 孫可芳（左）、黃鐙輝（中）、連俞涵（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 孫可芳（左）、黃鐙輝（中）、連俞涵（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 黃鐙輝出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）
▲ 黃鐙輝出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）