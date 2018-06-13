圖輯／連俞涵強暴戲　大嘆鐙輝哥辛苦了

《奇蹟的女兒》今（13）日舉辦上映記者會，主要演員包括温貞菱、連俞涵、孫可芳、林哲熹、黃鐙輝、藍葦華、姚淳耀、吳朋奉、王自強等人及導演鄭文堂都到場。在訪問時連俞涵被問到在戲裡面和黃鐙輝有激烈的強暴戲碼，她表示鐙輝哥「辛苦了」，雖然是很激烈的一場戲，但鐙輝哥很專業很保護她，沒有讓她感受到不舒服的感覺，整場戲拍下來連車子的窗戶都起霧了，可見當時的情況有多激烈。