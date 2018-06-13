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娛樂

圖輯／連俞涵強暴戲　大嘆鐙輝哥辛苦了

圖輯／記者葉政勳2018/06/13 14:39

  • ▲《奇蹟的女兒》主要演員和導演出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 孫可芳（左）、温貞菱（中）、連俞涵（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 孫可芳（左）、温貞菱（中）、連俞涵（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 孫可芳（左）、温貞菱（中）、連俞涵（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 孫可芳（左）、温貞菱（中）、連俞涵（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 温貞菱出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 温貞菱出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 温貞菱出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 温貞菱出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 温貞菱出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 林哲熹（左）、温貞菱（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 林哲熹（左）、温貞菱（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 林哲熹（左）、温貞菱（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 林哲熹（左）、導演鄭文堂（中）、温貞菱（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 林哲熹（左）、導演鄭文堂（中）、温貞菱（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 孫可芳出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 孫可芳出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 孫可芳出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 孫可芳出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 連俞涵出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 連俞涵出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 連俞涵出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 連俞涵出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 連俞涵出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 孫可芳（左）、黃鐙輝（中）、連俞涵（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 孫可芳（左）、黃鐙輝（中）、連俞涵（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 孫可芳（左）、黃鐙輝（中）、連俞涵（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 孫可芳（左）、黃鐙輝（中）、連俞涵（右）出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 黃鐙輝出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

  • ▲ 黃鐙輝出席《奇蹟的女兒》上映記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.13）

《奇蹟的女兒》今（13）日舉辦上映記者會，主要演員包括温貞菱、連俞涵、孫可芳、林哲熹、黃鐙輝、藍葦華、姚淳耀、吳朋奉、王自強等人及導演鄭文堂都到場。在訪問時連俞涵被問到在戲裡面和黃鐙輝有激烈的強暴戲碼，她表示鐙輝哥「辛苦了」，雖然是很激烈的一場戲，但鐙輝哥很專業很保護她，沒有讓她感受到不舒服的感覺，整場戲拍下來連車子的窗戶都起霧了，可見當時的情況有多激烈。

關鍵字奇蹟的女兒黃鐙輝連俞涵孫可芳鄭文堂
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