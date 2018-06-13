〈樂退方程式〉生活開銷和醫療健保花費高 逾8成民眾

根據保誠人壽今 (13) 日公布的理想的退休生活調查，除了退休生活的基本開銷，醫療健保、旅遊休閒以及安養機構費用等支出，分別占國人預估未來退休花費的前三名，而超過 8 成的民眾擔憂退休金不足的問題。

此外，30 歲以上民眾逾半數夢想在 51 至 60 歲間退休，但僅有 2.36% 達到設定的退休金目標，其中有近 2 成民眾尚未開始準備退休金，主要原因 (83.12%) 是目前沒有多餘的錢做退休儲蓄。

調查也顯示，30 歲以下的族群，自覺離退休太遠，還不需要規劃退休；31 至 40 歲族群認為，現在儲蓄的錢應該作其他用途，例如結婚基金、孩子教育金、買房等，目前沒有多餘的錢做退休儲蓄；41 至 50 歲以上族群有半數認為，政府退休金和年金將足夠支撐自己未來的退休生活，半數覺得沒有多餘的錢做退休儲蓄。整體來看，退休金準備不足是大多數民眾對未來退休的憂慮。