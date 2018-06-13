〈撼訊股東會〉挖礦需求驟減 Q2努力降庫存 目標不

挖礦需求驟減，撼訊 (6150-TW) 總經理陳劍威指出， 4 月保守認列存貨跌價損失，導致每股虧損 0.05 元，力拚第 2 季內回補，5、6 月則將努力降低庫存努力出貨，目標不出現虧損。法人預估，今年全年營收及獲利都有機會較去年好。

撼訊今年第 1 季每股純益 10.29 元，超越去年表現，法人預估，今年第 2 季出貨狀況良好，不致出現虧損，今年全年營收、獲利表現，都有望較去年佳。

陳劍威認為，顯卡市場除挖礦需求外，在區塊鏈的應用上也大有可為，需求不會完全消失，今年業績會努力比去年好；5 月營收成長，主要是降低庫存，6 月將持續努力出貨，毛利已預見將走跌，但是至少可維持一定庫存水位。