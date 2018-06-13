透過4檔ETF 在台灣也可投資FII

鴻海旗下富士康工業富聯 (FII) 已在 A 股掛牌，受近期獨角獸概念追捧下，連日大漲，今 (13) 日雖然未再拉第四根漲停，但是仍吸引投資人目光，由於，FII 將納入中國 A50 指數，並將在 6 月 15 日收盤後正式生效，屆時在台灣透過 4 檔投資追蹤中國 A50 指數的 ETF 就可以參與 FII 投資。

富時指數公司本週公告的中國 A50 指數成分股每季度調整，就已將 FII 納入，其他還包括：海天味業 (603288.SH)、洛陽鉬業 ( 603993.SH ) 等兩檔 A 股，另一方面則剔除海通證券 ( 600837.SH )、廣汽集團 ( 601238.SH ) 和中國鐵建 (601186.SH) 等三檔個股，使得 A50 成分股中的科技及大消費概念股進一步提高。