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文大宿舍案發酵　蘇辦批侯為富不仁　侯友宜：選舉到了

記者陳志仁／新北報導2018/06/13 14:50
▲國民黨新北市長參選人侯友宜妻子任美玲名下的土地租給文化大學作為學生宿舍，侯友宜質疑，現在選舉到了，大家又把這個議題拿出來。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.13）
▲國民黨新北市長參選人侯友宜妻子任美玲名下的土地租給文化大學作為學生宿舍，侯友宜質疑，現在選舉到了，大家又把這個議題拿出來。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.13）

國民黨新北市長參選人侯友宜妻子任美玲名下的土地，租給文化大學作為學生宿舍議題持續發酵，民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞質疑，為了賺錢，寧可學生居住品質下降「如果這不是為富不仁，什麼是為富不仁？」

侯友宜今（ 13 ）日受訪時回應，這是 5 、 6 年前的舊聞，當時台北市的議員、都發局及建管單位都去看過，認定都沒有問題。侯友宜質疑，現在選舉到了，大家又把這個議題拿出來，他的態度都很清楚，如果有什麼問題，該怎麼處理就怎麼處理。

黃韋鈞認為，凡走過必留下痕跡， 21 年前的今天，侯友宜夫婦位在陽明山的近百間蝸居宿舍，正式獲得門牌編訂，從過去新聞專訪畫面及台北市政府保存的使照存根來看，侯友宜就是整個文化大學大群樓蝸牛宿舍的概念總設計師。

黃韋鈞說，從使用執照的存根上顯示，侯友宜夫婦成立以自己名字中間字「友」為名的「友友投資公司」，在民國 85 年房地產飆漲的高峰期興建這棟大樓，且一口氣申請 99 塊門牌，當時都市計畫法令規範得很清楚，該筆土地屬於「住二特」，不能興建「宿舍住宅」，所以使照上載明是「集合式住宅」。

黃韋鈞指出，侯友宜近日來對於相關的說法還是沒有清楚回應，一切推給文化校方，但其中疑點重重，第一，侯友宜夫婦把百間蝸居宿舍租給文化大學，文化不但入不敷出，還得每年固定讓侯友宜漲 5％ 租金？為什麼文化會簽訂這樣的不平等契約？也難怪侯友宜的好友葉毓蘭誇獎侯友宜工於分析、很有生意頭腦。

▲侯友宜的好友葉毓蘭，誇獎侯友宜工於分析、很有生意頭腦。（圖／蘇貞昌辦公室提供）

第二，請問侯友宜知道，這棟租給文化的宿舍，是文化宿舍中最貴、最小的嗎？5坪住四人，平均一個學生只分得1.25坪，只有住宅法規範每人最小居住面積2.1坪的一半，根本就是蝸居，難怪學生抱怨連連。

第三，這棟宿舍6年前就因為違規使用被開罰6萬，侯友宜知道嗎？根據2012年的新聞，侯友宜在當年就知道文化把2人房給4人房，一間宿舍5坪擠4個學生，居住品質跟安全都嚴重下降；侯友宜當年也說要校方考量學生權益，給學生更多生活空間，結果6年過去了，難道侯友宜不知道，生活空間沒有改善嗎？只顧著租金照收，每年一樣ˊ漲5％？

黃韋鈞表示，侯友宜長期把文化大學大群樓土地的違法使用推給文化大學校方、把一年2000萬的租金收入推給「老婆娘家有點小錢」，對於違反學生居住安全原則與居住的品質，對2人房改4人房的情況卻視而不見；侯友宜一邊喊「居住安全」，一邊讓文化大學每年繼續付出高額租金。

黃韋鈞反問，身為一個競選新北市長的候選人，為了賺錢，讓4位學生去分5坪的空間，為了賺錢，不顧法令規範？寧可學生居住品質下降？「如果這不是為富不仁，什麼是為富不仁？」對照每天要為房租生活到處打工，卻只能住進侯董所設計的1.25坪蝸居的學生們，實在令人心寒。

關鍵字侯友宜任美玲黃韋鈞葉毓蘭文化大學
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