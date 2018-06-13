文大宿舍案發酵　蘇辦批侯為富不仁　侯友宜：選舉到了

黃韋鈞認為，凡走過必留下痕跡， 21 年前的今天，侯友宜夫婦位在陽明山的近百間蝸居宿舍，正式獲得門牌編訂，從過去新聞專訪畫面及台北市政府保存的使照存根來看，侯友宜就是整個文化大學大群樓蝸牛宿舍的概念總設計師。

侯友宜今（ 13 ）日受訪時回應，這是 5 、 6 年前的舊聞，當時台北市的議員、都發局及建管單位都去看過，認定都沒有問題。侯友宜質疑，現在選舉到了，大家又把這個議題拿出來，他的態度都很清楚，如果有什麼問題，該怎麼處理就怎麼處理。

國民黨新北市長參選人侯友宜妻子任美玲名下的土地，租給文化大學作為學生宿舍議題持續發酵，民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞質疑，為了賺錢，寧可學生居住品質下降「如果這不是為富不仁，什麼是為富不仁？」

黃韋鈞說，從使用執照的存根上顯示，侯友宜夫婦成立以自己名字中間字「友」為名的「友友投資公司」，在民國 85 年房地產飆漲的高峰期興建這棟大樓，且一口氣申請 99 塊門牌，當時都市計畫法令規範得很清楚，該筆土地屬於「住二特」，不能興建「宿舍住宅」，所以使照上載明是「集合式住宅」。

黃韋鈞指出，侯友宜近日來對於相關的說法還是沒有清楚回應，一切推給文化校方，但其中疑點重重，第一，侯友宜夫婦把百間蝸居宿舍租給文化大學，文化不但入不敷出，還得每年固定讓侯友宜漲 5％ 租金？為什麼文化會簽訂這樣的不平等契約？也難怪侯友宜的好友葉毓蘭誇獎侯友宜工於分析、很有生意頭腦。

▲侯友宜的好友葉毓蘭，誇獎侯友宜工於分析、很有生意頭腦。（圖／蘇貞昌辦公室提供）

第二，請問侯友宜知道，這棟租給文化的宿舍，是文化宿舍中最貴、最小的嗎？5坪住四人，平均一個學生只分得1.25坪，只有住宅法規範每人最小居住面積2.1坪的一半，根本就是蝸居，難怪學生抱怨連連。

第三，這棟宿舍6年前就因為違規使用被開罰6萬，侯友宜知道嗎？根據2012年的新聞，侯友宜在當年就知道文化把2人房給4人房，一間宿舍5坪擠4個學生，居住品質跟安全都嚴重下降；侯友宜當年也說要校方考量學生權益，給學生更多生活空間，結果6年過去了，難道侯友宜不知道，生活空間沒有改善嗎？只顧著租金照收，每年一樣ˊ漲5％？

黃韋鈞表示，侯友宜長期把文化大學大群樓土地的違法使用推給文化大學校方、把一年2000萬的租金收入推給「老婆娘家有點小錢」，對於違反學生居住安全原則與居住的品質，對2人房改4人房的情況卻視而不見；侯友宜一邊喊「居住安全」，一邊讓文化大學每年繼續付出高額租金。

黃韋鈞反問，身為一個競選新北市長的候選人，為了賺錢，讓4位學生去分5坪的空間，為了賺錢，不顧法令規範？寧可學生居住品質下降？「如果這不是為富不仁，什麼是為富不仁？」對照每天要為房租生活到處打工，卻只能住進侯董所設計的1.25坪蝸居的學生們，實在令人心寒。