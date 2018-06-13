宏碁小金雞安碁 首家資安服務興櫃股

（中央社記者吳家豪台北13日電）電腦品牌廠宏碁子公司安碁資訊宣布，向證券櫃檯買賣中心申報首次辦理股票公開發行，已於今天生效，股票代號為6690，將成為國內首家以資安監控委外服務商興櫃的資安服務公司。

安碁資訊辦理股票公開發行，發行股份種類為記名式普通股共1262萬9600股，每股面額新台幣10元，發行股份金額為新台幣1億2629萬6000元。

安碁資訊於2003年起陸續取得各種國際資訊相關認證，如國際資訊安全管理準則及規範的ISO27001、個人資訊管理標準BS10012和雲端安全CSA Star等多項證照，並擁有可以提出國際認可的數位鑑識實驗室證照ISO17025。