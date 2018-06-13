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宏碁小金雞安碁 首家資安服務興櫃股

中央社2018/06/13 14:29
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北13日電）電腦品牌廠宏碁子公司安碁資訊宣布，向證券櫃檯買賣中心申報首次辦理股票公開發行，已於今天生效，股票代號為6690，將成為國內首家以資安監控委外服務商興櫃的資安服務公司。

安碁資訊辦理股票公開發行，發行股份種類為記名式普通股共1262萬9600股，每股面額新台幣10元，發行股份金額為新台幣1億2629萬6000元。

安碁資訊於2003年起陸續取得各種國際資訊相關認證，如國際資訊安全管理準則及規範的ISO27001、個人資訊管理標準BS10012和雲端安全CSA Star等多項證照，並擁有可以提出國際認可的數位鑑識實驗室證照ISO17025。

安碁資訊目前擁有近百人的資安團隊，分別部署在資安維運管理、技術、防禦、監控、顧問等各部門，彼此分工協作。

安碁資訊董事長施宣輝表示，很高興安碁資訊申報股票公開發行已經生效，成為國內首家以MSSP（資安監控委外服務商）興櫃的資安服務公司。

施宣輝說，安碁資訊深耕資訊安全領域多年，是一家擁有完整的SOC（資安監控中心）平台的技術服務公司，未來仍要持續努力，將多年在國內累積的資安服務經驗和能量持續成長，朝向國際市場邁進。（編輯：郭萍英）1070613

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