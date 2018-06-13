遠傳衝刺5G 未來成長仰賴兩大引擎

電信公司股東會本周接力登場，繼台灣大 (3045-TW) 打頭陣後，遠傳 (4904-TW) 將在明 (14) 日召開股東會，董事長徐旭東在年報致股東報告書中強調，期許不再只是電信公司，而是能提供客戶全方位生活及業務所需的資通訊服務業者，未來成長雙引擎將在創新數位業務及企業客戶；今年在企業永續藍圖架構，增加轉型力，以五大面向衝刺 5G 大未來。

根據議事手冊資料顯示，董事候選人包括徐旭東、徐旭平、楊麟昇、李冠軍、徐國安、林暾、村山啟二郎、彭芸；獨立董事劉遵義、劉炯朗、潘天佑；其中僅獨董潘天佑是新任，預計取代現任獨董賀斯壯。

徐旭東在致股東報告書中指出，在台灣搶先推出 Google 與蘋果 App 商店電信帳單代收服務後，目前在台灣 Google App 商店代收市占率居市場之冠，獲選 Google App 商店中全球創新商業模式最具代表的兩家公司之一；整合橫跨影音、音樂、購物、錢包、遊戲等各種數位服務的 friDay，則是遠傳的數位品牌。

他說， friDay 錢包為目前行動支付國內下載量第一，功能面最廣泛、應用度最高的電子錢包，隨著「手機就是錢包」概念普及化，friDay 錢包成為人們數位服務包含食、衣、住、行、育、樂的入口，遠傳將大數據分析的技術，應用在電信服務及 friDay 家族的領域上，持續觀察用戶的使用趨勢與需求，提供更貼近客戶需求的產品。

在衝刺 5G 商機部分，攜手愛立信成立「5G 實驗室」，積極投入 5G、NB-IoT（窄頻物聯網）等新技術發展，並已陸續導入 4.5G 現網中，有效提升客戶體驗，徐旭東表示，遠傳是全台第一家 NB-IoT 正式商轉的電信業者，第一家電信業者獲得 NCC 核發 300 萬個物聯網門號，將持續導入在智慧製造、智慧運輸、智慧城市、智慧醫療等 5G 應用開發。

他表示，去年起沿續永續力的發展策略，以成長力（Go Prosperous）、創新力（Go Innovative）、關懷力（Go Caring）及影響力（Go Inclusive）擘劃永續策略藍圖，今年在企業永續藍圖架構，增加轉型力（Go Eco），將以五大面向做為企業達成永續的驅動力。

徐旭東強調，創新數位業務及企業客戶將是未來成長雙引擎，在企業客戶的部分，自去年底正式推出 NB-IoT 資費與北區網路服務，結盟上下游產業合作夥伴，啟動國內第一個物聯網生態圈，已有近百家企業加入服務測試，並已獲經濟部工業局「亞洲 • 矽谷試驗場域計畫」遴選參與，運用 NB-IoT 技術協助桃園七大工業園區智慧升級，預計今年上半年完成全島 NB-IoT 網路涵蓋，相關應用除可迅速複製到其他城市與園區。