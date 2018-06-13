嘉義夫妻1死1重傷命案 致命傷集中頭頸部

警方封鎖現場蒐證，室內無打鬥痕跡，且曹女手臂無抵禦傷勢，疑似在無抵抗狀態下被砍，而謝男傷勢集中在四肢，警方初步研判是謝男先砍殺妻子後，再持另一把刀自殺，不過謝男插管治療，一時還無法說話，案情仍需進一步調查。

大林鎮昨天傍晚發生謝男、曹女夫妻砍殺命案，由就讀國中的小女兒返家發現，曹女頸部明顯刀傷，倒臥在臥室床上，謝男四肢有刀傷，躺在客廳後方地上，旁邊有菜刀、水果刀各一把，緊急送醫急救，曹女仍宣告不治，謝男送加護病房觀察，有生命危險。

（中央社記者黃國芳嘉義縣13日電）嘉義縣大林鎮昨天發生疑似夫妻互砍、1死1重傷命案，警方懷疑謝男先持刀殺妻後再自殺；檢警今天相驗，曹女致命傷集中頭、頸部；社會局請專業人士輔導目擊命案的謝家小女兒。

嘉義地檢署檢察官陳則銘今天上午會同法醫、員警進行相驗，發現死者曹女頸部有刀傷3處、額頭部位9處傷勢，疑遭鈍器或刀砍傷，可能是用菜刀柄或刀用力砍，另腹部有表淺性刀傷，初步研判頸部及頭部都是致命傷。

63歲謝男原以開計程車為業，近來因頸椎問題手術，但復健緩慢，手腳都不靈活，放棄開計程車；51歲曹女平日很照顧丈夫謝男，但因她平時喜歡喝酒，夫妻兩人常為喝酒問題起口角。

謝男、曹女育有三女，家境不佳，嘉義縣社會局自100年起提供低收入戶長期生活扶助，一家5口全家每月固定領有低收入戶補助款新台幣1萬9000多元。

社會局社工今天協助申請低收入戶喪葬補助及醫療補助費用，並檢視家庭需求，進行救助評估，全力協助度過難關；另安排目擊命案的小女兒進行創傷評估，媒合專業人員介入輔導。請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。（編輯：施燕飛）1070613