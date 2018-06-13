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華航與空中巴士簽AMA合約 成首個創始會員

鉅亨網2018/06/13 14:39
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華航 (2610-TW) 今 (13) 日與法國空中巴士(Airbus) 簽署維修聯盟 (Airbus MRO Alliance 簡稱 AMA) 合約，成為在全球航空公司中首個與空中巴士簽署 AMA 合約的創始會員。

華航自 2016 年 12 月與空中巴士簽署合作意向書 (MOU)，期透過空中巴士支援全面提升華航的維修、工程和技術等能力，並加入空中巴士維修和訓練網絡。

空中巴士為提升並加強其售後服務，於去年 6 月成立維修聯盟，今年 3 月底舉辦 AMA 初始會員大會，並就聯盟的運作模式與 KPI、SkyWise 大數據系統應用、空中巴士工程技術支援及航材支援等四個面向探討。

為展示對此維修聯盟的重視，空中巴士 6 月底前將與各會員完成基礎合約的簽署，華航成為該維修聯盟 6 個創始會員中第一個完成合約簽署的會員。

華航近年看好亞太地區飛機維修龐大的成長商機，除了積極與國際大廠合作提升技術能量，日前也宣布旗下台灣飛機維修公司將於明年 3 月落成啟用。

台飛創立目的除了要提供 777、A350 等民航機和市場上其他主流機型的機體維修服務，後續還將逐步發展停機線維修、飛機構型修改、飛機客改貨和飛機補充型別認證工程能力。

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關鍵字華航飛機維修空中巴士台飛headline
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