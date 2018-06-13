CPI數據失真？美元購買力一年慘跌2.9%

5 月扣除能源和食品價格變化的核心 CPI 年攀升 2.24%，但《Wolfstreet》指出，消費者實際上感受到的物價攀升，遠比官方公佈的 CPI 數據更高，因為官方會透過一些相關模型，進行 CPI 數據調整。

購買力下滑代表著，消費者用相同金額的價格，能購買到的商品越來越少，下圖為美元過去 10 年的購買力指數。

美國勞工局 12 日公佈 5 月整體 CPI 年增漲 2.8%，為 2012 年 2 月以來最大漲幅，但財經部落格《Wolfstreet》指出，通膨實際上代表著美元正在喪失購買力，5 月美元購買力較去年同期下滑 2.93%，為 2011 年 11 月以來最大跌幅。

《Wolfstreet》以車輛價格為例，5 月二手車的未經季節性調整 CPI 年下滑 1.7%，且在過去 10 年，大部份皆呈現下滑趨勢，但以現實來看，現今的車輛價格遠高於 1994 年的水平。

造成此數據差異的主因在於 CPI 數據經過一系列的調整，當中包括特徵價格法 (Hedonic Price Method) 調整，該模型核心概念在於，當一項商品在品質方面有所提升時，價格應一同提升，消費者使用更高的價格購買品質較好的商品，是理所當然的事情，因此消費者物價指數會將因品質提升而攀升的物價，從計算中扣除。

車輛的品質提升要素包含：可靠性、耐用性、安全性、油耗、機動性、速度、加速度、承載能力以及舒適性或方便性等等。因這些因素所造成的車輛價格提升，全都不會被算在物價上揚中，因此造成消費者看到車輛 CPI 下滑的情況。

但實際上的二手車 CPI 走勢為下圖：

實際二手車 CPI 指數

且未經特徵價格法調整的 Manheim 二手車價格指數顯示，二手車價格在 5 月年增漲 4.9%，並且比 2010 年 1 月時高出 11%，以同一區間來說，勞工局公佈的官方數據是下滑 0.5%，大幅失真。

Manheim 二手車價格指數顯示，二手車的價格正在攀升

《Wolfstreet》指出，CPI 經特徵價格法調整有兩大問題，第一是它通常會低估實際通膨，第二為消費者可能會覺得商品變得越來越貴，僅管該商品 CPI 數字沒有變化，甚至是呈現下滑走勢。