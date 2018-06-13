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〈下半年投資展望〉估美元可維持強勢 留意匯率波動性

鉅亨網2018/06/13 14:37
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滙豐銀今 (13) 日舉行今 (2018) 年下半年投資展望，滙豐銀投資策略及諮詢業務亞洲區主管范卓雲表示，預期聯準會將在今年 6 月和 9 月升息兩次後，明年 3 月還會再升息一次，而美元下半年走勢部分，估計將會維持強勢，尤其相對歐元、英鎊和瑞士法郎，建議持有美元計價投資組合的投資者，要留意匯率的波動性。

范卓雲表示，受惠於全球同步增長，穩健的企業獲利成長，以及審慎的中央銀行政策，全球股市可望在下半年反彈回升，其中最看好美國和亞洲區股票。

而亞洲股票市場中，滙豐銀維持對中國、新加坡和印度的加碼配置，至於亞洲債券市場，中國和南韓債券最被看好。
 
范卓雲預期，在美國減稅政策的刺激、新興市場的結構性快速增長，預料今明兩年全球 GDP 成長將分別維持在 3.0% 和 2.9%。

此外，隨著利率市場波動和通膨憂慮逐步緩和，債劵市場將會在下半年逐漸穩定，預料聯準會在今年 6 月和 9 月升息兩次後， 明年 3 月還會再升息一次。
 
至於陸股部分，范卓雲表示，中國宣布將進入加快市場開放與結構性改革的新階段，MSCI 在今年 6 月和 9 月將 A 股納入國際指數，加上秋天四中全會召開將聚焦改革開放議題，都會對中國股票市場帶來正面催化作用，目前匯豐銀維持對中國股票和債券的加碼配置。
 
匯率方面，范卓雲說，預計美元下半年將維持強勢，尤其相對歐元、英鎊和瑞士法郎，建議持有以美元計價投資組合的投資人，應注意匯率的波動性。

新興市場經濟基本面維持正向，支持新興市場貨幣在未來 6 個月對美元保持中性回報，即使面對環球貿易爭議，預計人民幣將維持穩定，並在今年底站穩人民幣兌美元 6.4 的水平。

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