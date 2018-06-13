〈下半年投資展望〉估美元可維持強勢 留意匯率波動性

滙豐銀今 (13) 日舉行今 (2018) 年下半年投資展望，滙豐銀投資策略及諮詢業務亞洲區主管范卓雲表示，預期聯準會將在今年 6 月和 9 月升息兩次後，明年 3 月還會再升息一次，而美元下半年走勢部分，估計將會維持強勢，尤其相對歐元、英鎊和瑞士法郎，建議持有美元計價投資組合的投資者，要留意匯率的波動性。

范卓雲表示，受惠於全球同步增長，穩健的企業獲利成長，以及審慎的中央銀行政策，全球股市可望在下半年反彈回升，其中最看好美國和亞洲區股票。

而亞洲股票市場中，滙豐銀維持對中國、新加坡和印度的加碼配置，至於亞洲債券市場，中國和南韓債券最被看好。



范卓雲預期，在美國減稅政策的刺激、新興市場的結構性快速增長，預料今明兩年全球 GDP 成長將分別維持在 3.0% 和 2.9%。