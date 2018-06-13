〈撼訊股東會〉花3年時間耕耘工業電腦 今年營收占比

顯卡撼訊 (6150-TW) 面對挖礦產業劇變，總經理陳劍威表示，3 年前公司已經積極佈局工業電腦 (IPC) 領域，目前已切入博弈、數位中心與醫療等產業，加上國內 IPC 大廠訂單，今年 IPC 營收占比有望達到雙位數。至於產業熱門的電競領域，撼訊現階段仍不會參與。

陳劍威表示，IPC 量少樣多，但毛利率較好，如歐美博弈客戶客製化產品，毛利率就較顯卡高。撼訊將顯卡技術轉為 IPC 應用，並已切入博弈、數位中心及醫療等產業，取得國內 IPC 大廠訂單，今年可望看見獲利，年營收占比可望達到雙位數。