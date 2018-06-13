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〈撼訊股東會〉花3年時間耕耘工業電腦 今年營收占比

鉅亨網2018/06/13 14:36
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顯卡撼訊 (6150-TW) 面對挖礦產業劇變，總經理陳劍威表示，3 年前公司已經積極佈局工業電腦 (IPC) 領域，目前已切入博弈、數位中心與醫療等產業，加上國內 IPC 大廠訂單，今年 IPC 營收占比有望達到雙位數。至於產業熱門的電競領域，撼訊現階段仍不會參與。

陳劍威表示，IPC 量少樣多，但毛利率較好，如歐美博弈客戶客製化產品，毛利率就較顯卡高。撼訊將顯卡技術轉為 IPC 應用，並已切入博弈、數位中心及醫療等產業，取得國內 IPC 大廠訂單，今年可望看見獲利，年營收占比可望達到雙位數。

陳劍威認為，因應未來 AI 趨勢，「雲」的需求不會降低，「端」則可能轉變為手機、遊戲機；發展 AI 最重要是背後的資料中心，如何取得 raw data 進行運算，讓 AI 真正實現。

撼訊 3 年前同步打進台積電 (2330-TW) 客戶供應鏈，提供加速卡及 FPGA，作為發展數據中心之用。陳劍威期待，未來 IPC 及加速卡，未來能夠成為撼訊營運最重要的「兩隻腳」。

虛擬貨幣利空已經一年多，陳劍威認為，相關運算在區塊鏈應用上未來仍然是個趨勢，並看好虛擬貨幣未來走勢；不過由於此次虛擬貨幣下跌，許多中間商放棄挖礦，剩下大型專業礦工，未來產業將持續「大者恆大」情勢。

面對現在被視為產業救星的電競領域，陳劍威表示，國內外大廠前仆後繼加入，包括華為、海信及聯想等，未來產業毛利如何值得觀察，現階段撼訊不會積極參與電競市場。

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關鍵字撼訊電競ipcfpgaheadline
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