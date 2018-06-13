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側寫／挑戰一直來　橘子劉柏園說這句一秒從感性變爆笑

記者許家禎／台北報導2018/06/13 15:06
▲橘子董事長劉柏園說，投入熱情、準備好自己，遇到冒險挑戰就盡力去做，其實「這就是人生」，語畢他不改幽默的個性，開玩笑說「這就是人蔘，人蔘還是韓國的最好」一秒從感性變爆笑！（圖／橘子提供）
▲橘子董事長劉柏園說，投入熱情、準備好自己，遇到冒險挑戰就盡力去做，其實「這就是人生」，語畢他不改幽默的個性，開玩笑說「這就是人蔘，人蔘還是韓國的最好」一秒從感性變爆笑！（圖／橘子提供）

橘子董事長劉柏園之前曾說公司轉型全生態網路企業，又激起他的創業雄心。今（13）日他在股東會後分享，站在自己人生相對高峰位置，未來還會不會遇到像天堂那麼強勢的產品他不知道，但會繼續保持熱情並把自己準備好，面對挑戰沒有什麼是不可能的，還以網路夯語「這就是人蔘」為哏，開玩笑說「這就是人蔘，人蔘還是韓國的最好」，一秒從感性變爆笑！

由於受惠《天堂M》持續挹注，與旗下多家子公司與事業體聯手，橘子集團2018年第1季合併營收達48.6億元，較去年同期成長119%，創單季營收歷史新高。各事業群持續優化客戶及產品組合，合併營業毛利率達25%，年增7%。稅後淨利4.08億元，年成長664%，稅後每股盈餘2.41元，同樣創下單季獲利歷史新高紀錄。

劉柏園在今日股東會後媒體專訪時提到，自己處於人生相對高峰位置，回顧自己過去，他是台灣第一批做遊戲產業的，從大學時代就開始，而遊戲產業充滿機會也充滿陷阱，雖然不知道以後還會不會遇到像天堂那麼強勢的產品，但他只需要盡力去做、投入熱情，並把自己準備好，那麼當遇到更強勢的產品時，就沒有什麼不可能的。

劉柏園說，投入熱情、準備好自己，遇到冒險挑戰就盡力去做，其實「這就是人生」，語畢他不改幽默的個性，以網路夯語「這就是人蔘」為哏，開玩笑說「這就是人蔘，人蔘還是韓國的最好」，有點雙關語感謝《天堂M》韓國夥伴，但也一秒從感性變爆笑！

而喜愛運動的他也透露，年底將會與橘子關懷基金會合作，帶領台灣年輕人執行大型的冒險挑戰計畫。強調現今社會有點太悶，大家都在抱怨，其實不只台灣這樣，整個世界都因為新科技、新技術而有了體制上的調整，而不論是運動還是冒險，其實對自我修練都會有另一番體悟。

關鍵字橘子劉柏園天堂m人蔘側寫
橘子劉柏園澄清　智冠無經營權之爭限塑再起　專家：官員不知民間疾苦

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