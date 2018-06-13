側寫／挑戰一直來　橘子劉柏園說這句一秒從感性變爆笑

橘子董事長劉柏園之前曾說公司轉型全生態網路企業，又激起他的創業雄心。今（13）日他在股東會後分享，站在自己人生相對高峰位置，未來還會不會遇到像天堂那麼強勢的產品他不知道，但會繼續保持熱情並把自己準備好，面對挑戰沒有什麼是不可能的，還以網路夯語「這就是人蔘」為哏，開玩笑說「這就是人蔘，人蔘還是韓國的最好」，一秒從感性變爆笑！

劉柏園在今日股東會後媒體專訪時提到，自己處於人生相對高峰位置，回顧自己過去，他是台灣第一批做遊戲產業的，從大學時代就開始，而遊戲產業充滿機會也充滿陷阱，雖然不知道以後還會不會遇到像天堂那麼強勢的產品，但他只需要盡力去做、投入熱情，並把自己準備好，那麼當遇到更強勢的產品時，就沒有什麼不可能的。

劉柏園說，投入熱情、準備好自己，遇到冒險挑戰就盡力去做，其實「這就是人生」，語畢他不改幽默的個性，以網路夯語「這就是人蔘」為哏，開玩笑說「這就是人蔘，人蔘還是韓國的最好」，有點雙關語感謝《天堂M》韓國夥伴，但也一秒從感性變爆笑！

而喜愛運動的他也透露，年底將會與橘子關懷基金會合作，帶領台灣年輕人執行大型的冒險挑戰計畫。強調現今社會有點太悶，大家都在抱怨，其實不只台灣這樣，整個世界都因為新科技、新技術而有了體制上的調整，而不論是運動還是冒險，其實對自我修練都會有另一番體悟。