環遊世界不是夢　英國男子靠當寵物保母完成夢想

相信環遊世界應該是許多人的夢想，如果還剛好喜歡動物的話，那邊旅行邊照顧動物，大概就是最夢幻的旅程了！英國男子Chris Jones因3年前被公司裁員，遂當起了自由工作者，他發現一個登記交換住宿當寵物保母的網站，便開始到世界各地當起寵物保母，不時將照看的可愛動物和旅行美景分享到instagram上，讓人不禁羨慕起這超級夢幻的旅程呀！
原本在英國曼徹斯特擔當動畫師的Chris，在3年前被公司裁員後，便當起自由工作者接案，因為自由工作者的特性，開始踏上歐洲、東南亞、澳洲、紐西蘭的旅程，當他發現一個登記交換住宿當寵物保母的網站，便知道這是個省錢的好主意，加上他熱愛動物，索性當起動物保母順便開始環遊世界的美夢。（圖／翻攝自lonelyplanet.com）
而寵物保母可不僅侷限於狗狗或是貓咪，甚至還會遇到鳥、兔子與許多農場動物，他提到要做好寵物保母，「一定要先做好了解動物的功課，以免照看上出現問題。」其他時候就是盡情享受，與可愛的動物們同樂相處的時光。（圖／翻攝自chrisjones_ynwa＠instagram）
Chris因為寵物保母的工作，常有機會住在一些非常酷的地方，包括英國鄉村一座600年歷史的小屋、瑞士阿爾卑斯山的豪華美景房、巴黎可以俯瞰艾菲爾鐵塔的公寓，這些都讓他的旅程變得十分有趣。（圖／翻攝自chrisjones_ynwa＠instagram）
「因為動物喜歡透過嘴巴來探索世界，所以得時時保持警惕，小心牠們亂吃或即將吞下什麼。」Chris笑著提醒想要擔任寵物保母的人，這些精力充沛的寵物們可是非常調皮的。（圖／翻攝自chrisjones_ynwa＠instagram）
Chris十分喜愛當寵物保母，更從中體驗許多有趣的事，和認識新朋友。（圖／翻攝自chrisjones_ynwa＠instagram）
接下來他計畫去東歐奇西瑙（Chisinau）的動物收容所照顧500隻流浪動物，明年更會到南美洲進行寵物聚會和冒險旅程，看來邊當寵物保母和環遊世界，肯定是會讓人上癮的呢！