環遊世界不是夢　英國男子靠當寵物保母完成夢想

相信環遊世界應該是許多人的夢想，如果還剛好喜歡動物的話，那邊旅行邊照顧動物，大概就是最夢幻的旅程了！英國男子Chris Jones因3年前被公司裁員，遂當起了自由工作者，他發現一個登記交換住宿當寵物保母的網站，便開始到世界各地當起寵物保母，不時將照看的可愛動物和旅行美景分享到instagram上，讓人不禁羨慕起這超級夢幻的旅程呀！