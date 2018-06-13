研究：投資比特幣 小心大鯨魚牽動幣值

他說，他們可「對貨幣政策置喙，而對貨幣政策置喙，通常是中央銀行或一國政府的功能」。

虛擬貨幣專家麥陶華（Bob McDowall）表示，那些比特幣「大鯨魚」，「名副其實地掌控了這種貨幣」。

（中央社倫敦12日綜合外電報導）一般認為，虛擬貨幣世界的明星－比特幣，是不受拘束、如同網路本身開放的工具；但分析師可不這麼想，因為有很大部分的比特幣，其實高度集中在有權有勢的少數人手中。

和中央銀行發行的貨幣不同，虛擬貨幣是由電腦銀行製造或「鑄造」，還可自由在網路上交易。

而比特幣和傳統貨幣還有一點非常不同，那就是比特幣的數量，永遠不會超過2100萬枚。

目前流通的比特幣約1700萬枚。

比特幣幣值，從誕生時的相當於幾美分，暴升到2017年12月的1萬9500美元，一些最早投入的投資人都成了億萬富翁。根據彭博報導，比特幣幣值今天下跌4.6%，來到6450.01美元，這一年幣值已下跌50%以上。

BitInfoCharts這份研究也發現，前10大持有人的帳戶，持有5.96%比特幣。

但專家警告，那些數據並非全貌，因為一個帳戶後面可能有好幾個人，而一個人也可能擁有多個帳戶。

昨天到今天這24小時的20萬筆比特幣交易中，前100大筆占24%交易額，和其他市場相比，這是難以想像的集中。

外匯交易商萬達（Oanda）分析師厄蘭（CraigErlam）告訴法新社：「在貨幣市場，像這種一天有這麼多筆交易的大市場，單單一個行為者沒辦法影響市場。」

但大型投資人，卻能在比特幣市場呼風喚雨。

觀察家認為，「大鯨魚」為了避免比特幣幣值大跌，下大單前可能會先互相交流，難免讓人質疑這個市場不受管控，有詐騙之嫌。

5月間，美國當局針對比特幣和其他虛擬貨幣市場可能遭操控展開刑事調查。

但AQR資本管理公司（AQR Capital Management）前董事布朗（Aaron Brown）認為，「大鯨魚」的角色被誇大了。

他不否認，前幾大帳戶一同賣出比特幣可能導致幣值跳水，但他說，這只是理論上的風險，根據歷史紀錄，大型投資人群體意識都很強烈。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1070613