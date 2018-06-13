男同志捐血擬解禁 陳時中：具人權意義

不過，衛生福利部考量愛滋病毒檢驗技術提升，可將檢驗空窗期從21天縮短到11天，加上英國、澳洲、美國、法國、加拿大、紐西蘭等國早已放寬男男性行為者的捐血條件，世界衛生組織（WHO）、日本也已放寬曾吸毒者的捐血規定，研議放寬這2類族群的捐血禁令。

根據現行「捐血者健康標準」規定，曾有男男性行為者以及曾吸食毒品者，通通屬於「永不得捐血」對象。

（中央社記者張茗喧台北13日電）衛福部擬有條件開放男同志、曾吸毒者捐血，引發討論。衛福部長陳時中今天表示，解除捐血禁令具有人權意義，畢竟只要是危險性行為都可能染病，強調用血安全得靠檢驗把關。

為此，衛福部邀集專家召開「國血國用諮議會」，會中決議將「5年內曾有男男性行為者」、曾吸毒者的捐血規定放寬為「暫緩捐血6個月」，今年3月預告修正，已於5月完成意見蒐集，引發民間團體不滿，擔心放寬後恐讓有愛滋病毒的血液進入台灣的供血系統。

衛生福利部部長陳時中今天下午出席馬偕醫院活動接受媒體訪問時表示，這項新規定目前已完成預告程序，目前正由食藥署彙整各界意見後交給疾管署，最後才會上報衛福部進行最終公告，他強調，這項國血國用政策絕對是在確保「安全」下所做出的決定。

陳時中認為，過去僅靠禁令禁止男同志捐血是「不切實際的」，只是把男男性行為標籤化，畢竟任何人只要有不安全性行為就有機會感染愛滋。

再者，就算現行法規嚴禁男同志、曾吸毒者不可捐血，「黑數還是一大堆」，規定再嚴格都沒用，因此才會參考國外經驗後，希望民眾誠實面對自身現況

陳時中強調，解除捐血禁令具有人權意義，因為用血安全關鍵並不是捐血者自己說了算，而是得靠血品檢驗來把關。

陳時中說，目前血液基金會已有非常好的檢驗方式，可以確保血品安全，依篩檢經驗，技術幾乎是100%可以篩出問題血品，絕對比靠「自己宣稱」有沒有危險因子來的要安全及可靠。（編輯：黃于）1070613