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中央社

川金會後蓬佩奧訪中 學者：會見層級是關鍵

中央社2018/06/13 15:10
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者繆宗翰台北13日電）北京今天宣布美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）14日將訪問中國。國內學者分析，此行意在向北京致謝，但會留下模糊空間供各自解讀，會見官員的層級才是觀察重點。

國立政治大學外交系副教授盧業中接受中央社記者訪問時表示，雖然川金會4項聲明符合北京長期對北韓核議題的主張，但中國仍維持低調立場，目的是為了避免過度渲染，導致中國失去戰略參與空間。

盧業中指出，蓬佩奧赴北京，顯示美方願意向中國對川金會所提供的協助表示感謝。但在外交層面上，美方不會說得太詳細，會留下空間供各自解讀。

他認為，美方可解釋為，感謝中國提供專機協助；中國則可以解讀為「美方承認中國對北韓的影響力」。

盧業中指出，蓬佩奧抵達北京後，會見層級才是關鍵。一般而言，由中國外交部長王毅接見即可，後續是否會見目前主掌對美事務的中國國家副主席王岐山，或甚至見到中國國家主席習近平，都值得關注。

另一方面，中共黨媒人民日報今天明顯淡化處理川金會相關新聞，不但在頭版隻字未見，而且連一張照片都看不到。

對此，盧業中分析，北京仍在觀望川金會的後續效應，美國與北韓未來是否會有「和平路徑圖」，會有哪些國家參與，北京都在預留戰略參與空間，不願多談，以免被川普在推特（Twitter）發文打臉。

他說，如果美國與南北韓未來真的正式宣告韓戰結束，甚至與北韓建交，等於徹底改變冷戰以來的東亞局勢。

盧業中認為，雖然北京當局過去一直宣稱「冷戰格局不該在東亞延續」，但從中國的角度而言，維持冷戰格局，反而能讓中美直接對話。

他也提到，因為韓戰關係，美國當年派出第七艦隊協防台灣海峽，進而形成如今的台海乃至東亞局勢。朝鮮半島議題也與台灣息息相關，台灣應該做好各種情勢推演，以確保自主性。

美國總統川普（Donald Trump）昨天在新加坡會見北韓領導人金正恩。中國外交部發言人耿爽今天宣布，蓬佩奧應中國國務委員兼外交部長王毅邀請，將於14日訪問中國，並與中國方面談及川金會成果。

美國之音曾引述美國國務院表示，新加坡之行結束後，蓬佩奧將訪問南韓，與南韓和日本外長會晤，14日訪問中國與中國領導人接觸。（編輯：林克倫）1070613

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