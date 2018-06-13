NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈被指控偷拍裙下風光　阪神山脇否認限塑再起　專家：官員不知民間疾苦8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

中國電動車市龐大 淳紳加快布建產線明年Q1設專門店

鉅亨網2018/06/13 15:18
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

國內電動車廠淳紳 (4529-TW) 今 (13) 日指出，中國電動車市競爭激烈，正與時間賽跑，研發電動車最新進度是，國家發改委正進行最後審批，預計最快年底前可通過，屆時可達明年下半年開始量產的目標；而明年第 1 季將開始於中國設置實體專門店，藉此訴求科技感品牌電動車，另外也開始評估進入比利時拓展在歐洲的據點。

在主力市場中國，贛州廠第一期布建已完成，正建置塗裝設備，年產能約 6000 台，後續將再擴充產能，而在量產前半年 (約明年第 1 季)，就會從中國南方開始設置實體專門店，用來推銷自家品牌。

隨著中國各大車廠多已投入電動車研發，甚至有不少業者非傳統車廠，競爭將越來越激烈，淳紳強調，「各家業者比的是高性能車款誰能更快開始量產」，即便是特斯拉到上海設廠，真正量產也還需要時間，顯然各大電動車商不只要強化自家技術，也正在與時間賽跑。

贛州發改委 3 月初已通過昶洧電動車廠的生產申請文件，並呈交國家發改委做最後審批，淳紳已送樣遞交審查，目標年底前有望通過，此文件申請內容為贛州昶洧電動車廠的總面積 283890 平方公尺 (約 24 公頃) 將架設 687 套生產設備，目標年產量為 10 萬台電動車，總投資額逾 350 億元。

另一方面，淳紳日前宣布獲得歐洲比利時 SOGEPA 投資公司青睞，SOGEPA 預計將對昶洧投資約 1.5 億美元 (約新台幣 45 億元)，淳紳也表示對進入歐洲市場的濃厚興趣，近日正密切洽談雙方的合作細節，不排除與比利時合作對象共同在當地合資設廠。

淳紳說明，比利時廠區是既有的廠房，一旦合作談成，要布局歐洲的速度不會太慢，開始出貨僅會晚中國市場一年。

另外，淳紳也指出，中國拜騰汽車於 2 月的美國 CES 中推出全新電動休旅概念車 BYTON Concept，宣傳內容所提及的性能與設計，已涉及侵犯昶洧集團所取得認證的專利技術，將於美國加州地區對拜騰公司提起必要的法律訴訟。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字淳紳中國電動車台灣電動車昶洧headline
1987股災贏家：今年底會...英特爾進軍獨顯市場 202...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan