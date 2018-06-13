陸手機用戶達14.7億 智慧手機出貨跌27%

（中央社台北13日電）中國工信部今天公布統計數據顯示，2018年第一季，中國大陸手機用戶已達14.7億戶，其中4G用戶已達10.6億戶。但大陸智慧手機出貨量，第一季卻不增反跌27%，為2013年第3季以來首見。

根據中國工業和信息化部官網13日通報，截至2018年第一季底，大陸電話用戶總數達到16.6億戶，其中行動電話用戶14.7億戶。行動寬頻用戶近12億戶，占比達81.5%，其中4G用戶保持穩定成長，總數達到10.6億戶。

通報並指出，2018年第一季，行動網路接入流量累計達112億GB，較去年同期大幅成長192%。