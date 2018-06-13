NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈被指控偷拍裙下風光　阪神山脇否認限塑再起　專家：官員不知民間疾苦8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

阿里山欣賞滿天星斗 天文生態營暑假登場

中央社2018/06/13 15:20
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者江俊亮嘉義市13日電）阿里山「銀河季」將於暑假登場，參加者可搭乘夜間電動車至祝山，穿越星光森林小徑，在小笠原山欣賞滿天星斗，感受宇宙的浩瀚。

嘉義林區管理處今天發布訊息表示，「銀河季」天文生態體驗營是林管處與嘉義市天文協會合辦，將於7月10-11日、11-12日、12-13日在阿里山森林遊樂區推出3梯次。

林管處引用唐朝詩人杜牧的「秋夕」詩：「銀燭秋光冷畫屏，輕羅小扇撲流螢；天階夜色涼如水，臥看牽牛織女星。」邀請對天文有興趣的大小朋友上山一窺牛郎、織女的約會秘境。

林管處指出，牛郎、織女的愛情故事相當動人，故事中分隔牛郎、織女的「銀河」（又稱雲河、天河、銀漢、星河、星漢、雲漢等），更是古今文人創作的泉源。

根據國外研究，由於光害嚴重影響，全球約有1/3的人口無法在夜間看到銀河。這次活動也將透過簡單有趣的課程，讓參加者了解光汙染與星空觀測的關聯，並一窺古人觀測星空的智慧。

林管處表示，參加者將於夜間搭乘坐全台最高海拔的「零污染」電動車至祝山，穿越星光森林小徑後，在具有360度環景視野的小笠原山觀景平台觀測，現場也將提供天文望遠鏡供參加者操作體驗。

現場更有專人引領欣賞夏季代表星座中的武仙座、天琴座、天鷹座及著名的「夏季大三角」，由天文教師講述有趣的星座故事、欣賞浩瀚無際的銀河。活動將自6月15日上午9時起開放報名，每梯次限額20名。（編輯：劉政權）1070613

陸手機用戶達14.7億 智...色情應召詐騙增 網路尋芳小...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan