柯文哲還債500億 林右昌：基隆還債比例更高

針對有媒體日前報導，台北市長柯文哲替台北市還債新台幣500多億元，林右昌曾對此表示：「台北人有錢還債沒什麼了不起」。林右昌在節目中澄清，那是媒體截取的其中一段話，沒有要去跟別人比較的意思。柯文哲能這樣還債，是因為台北市的預算規模是基隆10多倍，而且台北市很有錢。

（中央社記者沈如峰台北13日電）有意爭取連任的基隆市長林右昌今天接受電台專訪時說，基隆市錢雖不多，但還債比例比台北市高。此外，他對選情非常有信心，希望市民繼續支持。

林右昌說，2014年底他上任時，基隆市負債約124億元，這3年多來他靠著編列預算去還債、嚴格控管財政支出、少借債等方式，共還了約28億元，雖然錢不多但還債比例還比台北市較高。

談到基隆到台北的輕軌捷運工程進度，林右昌表示，目前跟台北市、交通部沒有什麼問題，共識很高，問題在最後採取什麼方案。現階段有地下車站、平面道路以及高架3個方案，且可行性評估已經完成，3個方案都可行，但台北市擔心若選擇平面道路方案的話，恐衝擊研究院路的交通，但他在這方面沒什麼特別意見，只要能連得上就好。

林右昌說，輕軌捷運不完全是為了基隆人或基隆的通勤族而蓋的，是為了完善大台北首都圈的都市機能，這也是大台北首都圈的最基本配備。同時，他也強調，跟柯文哲是好鄰居關係，不是競爭對手關係，他又不是要選台北市長，不要拿他跟柯文哲比較。

對於深澳電廠的主張，林右昌表示，這應就事論事，深澳電廠要的話不能變成核電廠，只能用天然氣或燃煤；但深澳電廠腹地不夠大，無法使用天然氣；先前國民黨基隆市長參選人謝立功拿深澳電廠議題來攻擊他，這有點牽強，大家應該要回歸理性討論。

林右昌談及自己爭取連任的選情也說，他跟市府團隊真的很努力，基隆的改變大家有目共睹，這次他最大的競爭對手就是自己，對自己選情很有信心。（編輯：梁君棣）1070613