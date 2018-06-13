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色情應召詐騙增 網路尋芳小心被詐乾荷包

中央社2018/06/13 15:21
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北13日電）刑事局今天表示，根據165反詐騙專線統計，上週色情應召詐財被害案共92件，多是在網路社群軟體結識後加LINE聊天，假藉援交騙財和恐嚇，連面都沒見到就被「詐乾」荷包。

刑事局今天發布新聞稿表示，不同以往詐騙手法多以假網拍及解除分期付款設定行騙，近來色情應召詐財手法有攀升趨勢，民眾應提高警覺、慎防被騙。

根據警政署165反詐騙專線統計，自6月4日起至6月10日止，色情應召詐財被害案共計92件。

刑事局說明，詐騙集團多派專人在網路社群或通訊軟體上置放俊男、美女照片，藉此吸引被害人加為LINE好友聊天；隨後再由另一名詐騙成員偽裝成美女並稱有兼職援交，談妥交易價格後還要求被害人先購買遊戲點數或代碼繳費，以躲避警方查緝。

此外，若被害人不願購買遊戲點數時，還可能會接到疑似黑道份子的恐嚇電話。

刑事局指出，台中市一名50歲陳姓男子上週在「捷克論壇」按摩版網頁看到LINE暱稱「美惠」的女子，便加她LINE聊天並談妥性交易價錢和方式，隨即轉由名叫「坤哥」者和陳男洽談，要求他購買遊戲點數以支付新台幣3000元。

未料陳男付款後，竟又接獲「坤哥」來電威脅若不再配合付款將對其家人不利，再以確認是否為警察身分等多種名義要求陳男付款，被害人前後遭詐騙50萬元，卻連「美惠」都沒見過；食隨知味的「坤哥」竟又要求陳男支付30萬元作為全公司員工封口紅包，身無分文又擔心家人安危的陳男趕忙向警方求救，才發現是騙局一場。

另一名桃園市23歲江姓男子上週也在「捷克論壇」按摩服務網頁結識暱稱「娜娜」的女子，結果卻接到一名自稱「娜娜」同事的男子來電，陸續要求購買3000元的eMyCard點數支付交易金，還有購買6筆eMyCard點數作為保證金，江男被詐3.3萬元後才驚覺遭詐騙，進而向警方報案。（編輯：李錫璋）1070613

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