色情應召詐騙增 網路尋芳小心被詐乾荷包

（中央社記者黃麗芸台北13日電）刑事局今天表示，根據165反詐騙專線統計，上週色情應召詐財被害案共92件，多是在網路社群軟體結識後加LINE聊天，假藉援交騙財和恐嚇，連面都沒見到就被「詐乾」荷包。

刑事局今天發布新聞稿表示，不同以往詐騙手法多以假網拍及解除分期付款設定行騙，近來色情應召詐財手法有攀升趨勢，民眾應提高警覺、慎防被騙。

根據警政署165反詐騙專線統計，自6月4日起至6月10日止，色情應召詐財被害案共計92件。

刑事局說明，詐騙集團多派專人在網路社群或通訊軟體上置放俊男、美女照片，藉此吸引被害人加為LINE好友聊天；隨後再由另一名詐騙成員偽裝成美女並稱有兼職援交，談妥交易價格後還要求被害人先購買遊戲點數或代碼繳費，以躲避警方查緝。