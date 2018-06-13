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即時跑馬燈被指控偷拍裙下風光　阪神山脇否認限塑再起　專家：官員不知民間疾苦8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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限塑令再起！改變積習不容易　專家：官員不知民間疾苦

記者彭夢竺／台北報導2018/06/13 15:32
▲限塑令將擴大到塑膠吸管，美食行銷專家認為，要改變一項對生態有害，卻長期以來積久成習的使用習慣，是一件不容易的事，應該以更多方向思考。（圖／翻攝自Pixabay）
▲限塑令將擴大到塑膠吸管，美食行銷專家認為，要改變一項對生態有害，卻長期以來積久成習的使用習慣，是一件不容易的事，應該以更多方向思考。（圖／翻攝自Pixabay）

繼限制免費提供塑膠袋後，環保署日前預告，明年7月起限塑令將擴大到塑膠吸管，消息一出後網路上一片哀號，引發如何飲用珍珠奶茶的熱議。就有美食行銷專家批評，政府官員把飲品跟甜品的食用行為混為一談，要改變一項對生態有害，卻長期以來積久成習的使用習慣，是一件不容易的事，應該以更多方向思考，甚至跨部會溝通後再提出政策，才能降低推出後的輿論與撻伐。

環保署6月8日正式預告「一次用塑膠吸管限制使用對象、實施方式及實施日期」草案，規定公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類限制使用對象，約8,000家業者，不得提供一次用塑膠吸管供內用之消費者使用，消息一出許多民眾反映「好麻煩」，就有官員教說「可以用湯匙」，讓許多網友傻眼，掀起網路論戰。

對此，美食行銷專家就抨擊：「官員把飲品跟甜品的飲食行為混為一談，怎麼不多了解一下食用行為的差異，才不會脫口而出，代表政府不食人間煙火，不知民間疾苦的感受。」

專家指出，珍珠奶茶在台灣的興起，從原本在店內的杯裝飲用，到後來手搖飲的外帶、外送模式，重點凸顯在人性的使用行為上，朝向越來越便利的模式在演變，如今要走回官員所說的方式，不但逆向飲食便利行為的發展，更是降低民眾使用行為，結果可以預期的是，乾脆大家都外帶。

限塑相信是全民共識，但要改變一項對生態有害，卻長期以來積習已久的使用習慣，確實是一件不容易的事情。專家認為，既然知道不容易，那是否應該更多點了解供應鏈、產業鏈、生物鏈等多項角度思考後，甚至跨部會溝通，透過產官學多項探討研究，並鼓勵發展替代方式的產業發展，讓改變往好的方向發展，降低政策推出後會引發的輿論與撻伐。

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