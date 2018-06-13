夏季溼疹皮膚搔癢難耐　中醫內外兼治有解

鄭愛蓮指出，溼疹的原因有很多種，大部分是因為身體排溼代謝出了問題。人體本身有排溼機制，如果代謝正常，通常可藉由排汗、排尿、排便將體內的溼毒排出，但若是毛隙孔的開合有異，代謝出問題，就容易引發皮膚疾病。

隨著全球暖化，台灣在5月也飆出38度的高溫，走在路上一下子就汗流浹背，幾乎讓人不敢出門。日頭赤炎炎，也是皮膚病的好發季節，溼、悶、熱誘發溼疹找上門！中醫師鄭愛蓮表示，因為溼疹而求診的病患，夏天人數是最多的，主要是因為氣候溼熱、容易出汗，而溼疹的好發部位，大部分是手腳，脖子前後、腹部、大腿或是鼠蹊部。

鄭愛蓮說，就中醫的觀點而論，當體內元氣不足，臟腑功能低下、代謝循環變慢，可能是病患脾胃的溼氣比較重，以至於脾胃「升降旋轉」氣化的功能出了問題，所以溼毒容易儲留在身體內。此外，溼疹的發作也與「肝氣疏泄」有關，建議溼疹病患要提早就寢並睡對時間，因為肝膽經的時間在晚上11點至清晨3點，在人體睡著的狀態下才能正常的運作，進行排毒、解毒與修復的工作。

鄭愛蓮提到，曾有溼疹病患向她反應夜間皮膚特別癢，這是因為肝膽經正在排毒，但只要排毒結束後，夜裡皮膚就不會癢了，這也代表病患肝氣修復、疏泄改善。而病患睡得好，身體元氣修復的更好，溼毒代謝也會加速改善，身體變健康了，皮膚也會慢慢修復排汗功能。

治療溼疹是一個漫長的過程，至少需要3個月至半年的時間，前面的1、2個月是最痛苦的，吃了中藥後身體開始排溼毒，除了患部搔癢之外，皮膚還可能出水，這些都是治療必經的過程。鄭愛蓮解釋，溼疹病人的體質屬「虛實夾雜」，中藥治療以健脾利濕的藥物為主，如茯苓、白朮、黃芩、小柴胡湯等等，若是嚴重的溼疹患者，會使用龍膽瀉肝湯，並輔以外用藥草藥膏，後期則使用補元氣的藥物，讓身體修復正常。

鄭愛蓮提醒，溼疹病患要特別注意皮膚清潔，沐浴的水不宜過熱，盡量使用肥皂代替沐浴乳。此外，飲食方面，海鮮、刺激性的食物需忌口，如辣椒、麻辣鍋等，冰冷的飲料和涼性水果盡量少吃，也要調整生活作息，多管齊下，溼疹才會慢慢康復，恢復正常生活。