彰化縣首度辦理優先免試入學登記　員林高中受歡迎

為打造彰化縣十二年國民基本教育優質環境，成就彰化每一位孩子，並解決國三畢業生外流到鄰近縣市升學問題，彰化縣政府配合教育部逐步落實「全面免試、就近入學」政策，於 107 學年度辦理「優先免試入學」，成績在 12 日放榜，今( 13 )日上午許多學生在家長的陪同下，前往員林高中辦理首梯登記就讀。

員林高中校長游源忠指出， 107 學年度優先免試入學高分進入員林高中就讀人數激增，只要符合 5A 或 4A1B ++門檻就有豐厚獎學金可領， 43-40 積分以上獲頒 6 萬元至 3 萬元不等獎學金以激勵學生。



▲員林高中首度辦理優先免試入學登記，校方與家長學生共同合影。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.13）

游源忠校長指出，今年是彰化縣首次辦理優先免試入學登記，學生和家長還不太知道選擇基準在哪裡，難免會觀望一番，但員林高中本次的登記情形是近5年來很不錯的表現，代表鄉親們很期待員林高中成為學子圓夢的校園。

目前員林高中因有繁星升學機制，除了美術專班外，有50種以上的社團提供學生除了課業外的學習和活動，其中戲劇社參加第17屆花樣年華全國戲劇比賽囊括全國第一大獎的殊榮，因此選擇就讀該校的學子非常多。



▲彰化縣首度辦理優先免試入學登記，13日上午學生在家長的陪同下，前往員林高中辦理首梯登記就讀。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.13）

對數學特別有興趣的蘇湛詠以5A，41積分的高分，放棄第一志願彰化高中選讀員林高中，他說主要是就近入學的關係，可以讓他能心無旁鶩的學習數理，以後可以往應用數學專業領域邁進。



▲大同國中三年級學生蘇湛詠(中)以5A，41積分的高分，放棄第一志願彰化高中選讀員林高中。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.13）

游源忠校長表示，高分群同學全都因為認同員林高中的優質學習環境而選讀，這些同學都是屬於真正的資優生，選讀員林高中不但有就近入學的好處，又同時有競爭力，加上大學繁星計畫及大學申請入學名額持續增加，同學更可以在員林高中優質的教學及豐富的資源環境中學習，三年後都能考上一流大學。