英特爾進軍獨顯市場 2020年擬推首款獨立GPU

先前有傳聞推測，英特爾可能在明年 1 月的 CES 上讓第一款獨顯亮相，但顯然這樣的時間表對於新型晶片的設計過程太躁進且不合理，不受該公司採用。因為設計一款複雜的 GPU，其開發週期大概是 3 年，因此即便要在 2020 年推出，也是相當積極的時間表。

英特爾 (intel) (INTC-US) 執行長 Brian Krzanich 上週在一場分析師大會中透露，英特爾將在 2020 年推出第一款獨立顯示晶片 (discrete GPU)，挑戰 Nvidia 與超微，也代表英特爾開始進軍遊戲、數據中心和 AI 等市場使用的高效能 GPU。

英特爾去年 11 月挖角超微的繪圖技術事業群首席工程師 Raja Koduri，此舉就被外界認為將對產業有重大衝擊。

然而，英特爾沒有透露夠多有關首款獨顯的細節，例如性能等級或是目標市場等，但該公司數據中心單位的執行副總 Navin Shenoy 證實，公司的策略將包括數據中心產業的解決方案 (AI、機器學習) 以及客戶 (遊戲、專業開發等)。

雖然不會有人質疑英特爾開發晶片的能力，但是從無到有打造一款新 GPU 架構可不簡單，英特爾必須至少有 Nvidia 和超微晶片的性能與效能... 至少 2 成。第一次就要做到這一步，同時也要打造並培養新硬體所需的軟體生態系統和工具，這對任何公司來說都是個艱困的工作，無論是不是矽谷晶片大老都一樣。因此，可以預期在 2020 年英特爾推出首款獨顯之前，Nvidia 和超微都仍是業界霸主。

但 Nvidia 和超微均關注英特爾對獨顯的舉動，超微數據中心單位的資深副總 Forest Norrod 近日才說過，他認為未來 3 年內 Koduri 對英特爾都還不會有什麼影響。但如果英特爾真能在 2020 年推出第一款獨顯，現任的兩位霸主可能就會備感壓力了。

根據調研機構 Jon Peddie Research 估計，2018 年第一季獨顯出貨量季增 6.4%，對比去年同期更跳增 66.4%。Nvidia 獨顯市佔率從去年第四季的 66.3% 下滑至 65.1%，超微受惠於挖礦需求，市佔率從 33.7% 上升至 34.9%。

英特爾的數位中心業務上一季驚人成長，營收年增 24%，係因其單位出貨量大增 16%，且平台平均售價上升 7%。據英特爾說法，平包含處理器與相關的平台控制器集線晶片。

然而，英特爾財務長 Robert Swan 卻在最近一次法說會上表示，雖然今年第二季英特爾的數據中心應該會持續快速成長，但估計邁向下半年的時候，「數據中心的成長一定會減速。」