2018古坑旺來竹筍節　7/1劍湖山隆重豋場

2018 古坑旺來竹筍節 ７ 月 １ 日在劍湖山世界遊客中心隆重豋場，推出每桌 3500 元、限量 66 桌的「食尚竹筍風味餐」，並享有一桌 10 張、每人 150 元超值優惠門票，同時再送亞洲最長溜滑梯體驗券乙張。

2018 古坑旺來竹筍節以「旺來竹筍」為主角，安排 30 攤優質小農共推在地農產，並邀請鄉內幼兒園、社區、樂齡示範中心擔綱表演團體，展現古坑豐富的人文風情，同時特別邀請華山基金會於現場設攤，當天捐贈發票或購買義賣品者即可參與「醬筍體驗、涼筍體驗、竹藝品體驗 DIY ，讓民眾體驗農業 DIY ，還能作公益，更增添了玩樂、趣味，讓大家有得吃又有得玩，一同歡樂。