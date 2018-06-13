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2018古坑旺來竹筍節　7/1劍湖山隆重豋場

記者簡勇鵬／雲林報導2018/06/13 16:38
▲2018 古坑旺來竹筍節將在劍湖山世界隆重豋場，並推出「食尚竹筍風味餐」。（圖／記者簡勇鵬攝 , 2018.06.13
▲2018 古坑旺來竹筍節將在劍湖山世界隆重豋場，並推出「食尚竹筍風味餐」。（圖／記者簡勇鵬攝 , 2018.06.13

2018 古坑旺來竹筍節 ７ 月 １ 日在劍湖山世界遊客中心隆重豋場，推出每桌 3500 元、限量 66 桌的「食尚竹筍風味餐」，並享有一桌 10 張、每人 150 元超值優惠門票，同時再送亞洲最長溜滑梯體驗券乙張。

2018 古坑旺來竹筍節以「旺來竹筍」為主角，安排 30 攤優質小農共推在地農產，並邀請鄉內幼兒園、社區、樂齡示範中心擔綱表演團體，展現古坑豐富的人文風情，同時特別邀請華山基金會於現場設攤，當天捐贈發票或購買義賣品者即可參與「醬筍體驗、涼筍體驗、竹藝品體驗 DIY ，讓民眾體驗農業 DIY ，還能作公益，更增添了玩樂、趣味，讓大家有得吃又有得玩，一同歡樂。

劍湖山世界為讓民眾能大啖古坑在地竹筍特色美食，古坑旺來竹筍節當天將在劍湖樓推出「食尚竹筍風味餐」，限量 66 桌，由劍湖山世界餐飲團隊嚴選古坑在地竹筍，精心料理「芋頭筍絲海鮮羹」、「甜筍愛上茶油雞」、「波蘿竹筍珍珠糕」、「山魷魚烘悶蹄膀」、「乾燒鮮筍佛跳牆」等十道佳餚，每桌定價 3500 元， 6 月 22 日前訂桌並完成繳費，可享有主題樂園門票每人 150 元優惠（一桌限10張；當日有效），再送亞洲最長溜滑梯體驗券乙張。

古坑鄉長黃意玲表示，鳳梨富含膳食纖維、有機酸、維生素 B1 、維生素 C 、類胡蘿蔔素、鉀及多種礦物質等；竹筍則具有高蛋白、高纖維、低脂肪、低熱量的特點，可以減少體內脂肪積累，被視為減肥食材，最適合愛美的女性食用。他籲請國人能在盛產期間多多攝取鳳梨和竹筍這兩樣食材，正值炎炎夏日也可以在家 DIY ，飲用鳳梨創意飲品，更歡迎親自走訪古坑，以最短的食物里程品嘗在地最新鮮的竹筍、鳳梨，支持古坑在地的觀光產業發展。

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