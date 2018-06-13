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中央社

川普冒政治風險 會金正恩擺脫外交困境

中央社2018/06/13 15:23
中央社 國際 / NOWnews
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川金會：美國北韓過招（中央社華盛頓12日綜合外電報導）如果川普孤注一擲與北韓建立和平關係的賭注賭贏了，那會是因為他對自己有信心，駁斥所有專家建議、道德疑慮與外交常規。

只有像川普這樣的總統，才會力讚像金正恩這種慘無人道的獨裁者，是「熱愛自己國家」的人，但也許也只有川普，能夠展開這樣的和平進程。

不到一年前，金正恩加快研發能搭載核彈頭的長程飛彈，激得美國總統川普升高口水戰，揚言將點燃「烈焰與怒火」。

如今，川普給了金正恩一個非凡的宣傳機會，讓金正恩與他平起平坐會面，並在一排交疊的美國與北韓國旗前面握手長達12秒鐘。

平壤當局過去也曾簽署協議、矢言停止核子計畫，只是後來一再食言，還快馬加鞭建造熱核武器、發展彈道飛彈計畫。

因此，金正恩這次豪賭已經贏了。針對他的經濟制裁漸漸鬆綁，在川普的熱情歡迎下，他的統治也有了公開合法性。

至於川普冒的險是成功還是失敗？川普說，他信任金正恩「致力」讓朝鮮半島非核化的承諾是「真誠的」，卻加了但書。

他說：「我可能是錯的。我的意思是，我6個月後可能會站在你們面前，說『嘿，我錯了』。」川普說：「我不知道我是否會認錯，但我總會找到一些藉口。」

川普在沒有獲得對方具體讓步下，就看似天真地推動金正恩往撤軍方向走，華府內不乏批評聲浪。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）發表13位美國境內最受推崇專家對北韓危機的反應，除了一人之外，所有人都對川金會「平淡無奇」的結果有所批評。

即使是唯一抱持樂觀態度的專家，資深研究員歐漢倫（Michael O'Hanlon）也說，這個進程現在必須由川普交給國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）接手，規劃北韓可驗證的裁軍細節。

他說：「只有當我們看到北韓依循這類計畫，開始實現可驗證的裁軍行動，我們才能真的知道如何評價新加坡這場川金會。」

事實上，川普的支持者與批評者都指出，用來破冰的川金會已經落幕，如今重要的是快速往前邁進，採取更傳統的具體談判措施。

不過，是否真的如川普支持者所堅稱的，需要像川普這樣不按牌理出牌的人物，並擱置外交細節和人權議題，才能打破外交僵局？

說法不是沒道理。也許只有像川普這樣的人物可以這麼快地髮夾彎，一改「最大施壓」與「烈焰與怒火」態度，大讚「有才幹」的金正恩「以強硬手段」統治國家。

也許川普只能這麼做，因為北韓基本上證明他們核武計畫的能耐後，他已經無計可施。

金正恩政權針對讓專家認定是氫彈的武器進行試爆，並針對射程可達美國城市的多節飛彈進行試飛，接下來的目標就是獲得國際承認。

川普剩下的唯一選項是態度180度大轉變，接受北韓透過惴惴不安的南韓遞出的邀請，舉行金正恩尋求的一對一峰會。

前總統歐巴馬的國家安全會議前成員、現任職於國際危機組織（International Crisis Group）的龐波（Stephen Pomper）說，川普就是這時候需要的人。

他說：「就某種意義而言，這算是一種勝利，他讓自己走出困境、一個危險的困境，讓美國重回正軌，現在前方有一個過程，我們現在與北韓人會談。」

他說：「美國政府裡沒有人想要擔起責任，轉而採取外交手段，因為如果外交斡旋不成功，那就是打臉自己。」

龐波跟法新社說：「總統自己承擔了政治風險，說他將參加這場會議，這的確是他該獲得讚揚的地方。」

因此，川普沒有觸發核戰，就讓美國擺脫他讓美國陷入的困境。現在，外交官員與技術專家必須接手，擬定檢查與驗證計畫。

如果金正恩允許稽查人員踏入北韓，如果他們證實他已經凍結核子計畫，如果他將自己能耐全盤托出，如果他同意「非核化」代表裁軍，有關各方也許可以談談，如何讓他交出現有核彈。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1070613

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