馬英九高雄探鳳梨伯 允諾助尋採買通路

（中央社記者王淑芬高雄13日電）前總統馬英九今天到高雄大樹區訪視「鳳梨伯」關心鳳梨產銷問題，允諾協助促銷，也要幫忙尋找採購通路，希望中國大陸開放採購，解決水果產量過剩的問題。

天氣轉熱加上水果盛產，香蕉、鳳梨價量失衡，價格下滑。

馬英九今天由前高雄縣長楊秋興及高雄市議員許慧玉等人陪同，到大樹區訪視人稱「鳳梨伯」的林益，並關心農民種植鳳梨的產銷問題。

鳳梨伯說，日前接到馬英九打電話說要來探視他，令他感動。林益向馬英九訴苦，近來鳳梨盛產卻賣不出去，主要是沒有外銷通路，目前產地收購價上等品約每台斤新台幣12元、中等品約8元。林益希望政府打開外銷通路。