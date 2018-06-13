劉曉玫指控傅崐萁公然圖利　徐榛蔚護夫反擊

民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫，今( 13 )日北上大動作召開記者會，指控花蓮縣長傅崐萁與立委徐榛蔚夫妻，利用縣府招標的年節物資印上兩人肖像，分送給弱勢家庭與人士，這種變相的選舉手段已經涉及賄選、違反選罷法。

徐榛蔚則反擊，花蓮縣政府在各項社福品印上肖像已經行之有年，怎麼現在才拿來大作文章，簡直就是抺黑行為，可以說是民進黨在製造假新聞。她身為縣長夫人，長期關懷地方弱勢，物資印上肖像，從傅崐萁上任第一年就這麼做，行之有年，也是常態且公開的活動，與選舉毫無關係。

劉曉玫表示，台灣地方民主發展已超過一甲子，這次是最公然、毫不遮掩的賄選形式和方式。徐的回應是民進黨某些人從不來關懷地方弱勢、不來參與地方活動，直到要選舉了就來指控每年都有的活動，實在是可恥至極。那台中市長林佳龍幫有投票權的市民爭取1日花博免費價值350元，這樣也算是賄選囉？民進黨，根本是打烏賊戰。

劉曉玫抓著「賄選」及「違反選罷法」和「浪費公帑」緊咬徐榛蔚，對於發送民生物資印上肖像有圖利的嫌疑，監察院有權調查花蓮縣府將預算使用在像競選文宣品的米袋上發送給選民，已違反公職人員行政中立要求。徐榛蔚則強調，物資發放預算每年都經議會通過，民進黨議員也都有參與預算審查，怎麼今年要選舉，就說是「圖利與賄選」，翻臉不認帳。



▲花蓮縣政府招標三節民生物資，印上肖像已經行之有年，今被指控為圖利選舉使用。（圖／劉曉玫提供）