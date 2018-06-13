NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈天堂M黑妖來襲　今晚6點預先登錄外役監洗鍊退役鋼索　化身地景藝術8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

劉曉玫指控傅崐萁公然圖利　徐榛蔚護夫反擊

記者鄭志宏 ／花蓮報導2018/06/13 16:41
▲花蓮縣議員劉曉玫指控花蓮縣長傅崐萁公帑私用處理選舉事務。（圖／劉曉玫提供）
▲花蓮縣議員劉曉玫指控花蓮縣長傅崐萁公帑私用處理選舉事務。（圖／劉曉玫提供）

民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫，今( 13 )日北上大動作召開記者會，指控花蓮縣長傅崐萁與立委徐榛蔚夫妻，利用縣府招標的年節物資印上兩人肖像，分送給弱勢家庭與人士這種變相的選舉手段已經涉及賄選、違反選罷法。

徐榛蔚則反擊，花蓮縣政府在各項社福品印上肖像已經行之有年，怎麼現在才拿來大作文章，簡直就是抺黑行為，可以說是民進黨在製造假新聞。她身為縣長夫人，長期關懷地方弱勢，物資印上肖像，從傅崐萁上任第一年就這麼做，行之有年，也是常態且公開的活動，與選舉毫無關係。

劉曉玫表示，台灣地方民主發展已超過一甲子，這次是最公然、毫不遮掩的賄選形式和方式。徐的回應是民進黨某些人從不來關懷地方弱勢、不來參與地方活動直到要選舉了就來指控每年都有的活動，實在是可恥至極。那台中市長林佳龍幫有投票權的市民爭取1日花博免費價值350元，這樣也算是賄選囉民進黨，根本是打烏賊戰。

劉曉玫抓著「賄選」及「違反選罷法」和「浪費公帑」緊咬徐榛蔚，對於發送民生物資印上肖像有圖利的嫌疑，監察院有權調查花蓮縣府將預算使用在像競選文宣品的米袋上發送選民，已違反公職人員行政中立要求。徐榛蔚則強調，物資發放預算每年都經議會通過，民進黨議員也都有參與預算審，怎麼今年要選舉，就說是「圖利與賄選」，翻臉不認帳。


▲花蓮縣政府招標三節民生物資，印上肖像已經行之有年，今被指控為圖利選舉使用。（圖／劉曉玫提供）

關鍵字傅崐萁徐榛蔚劉曉玫賄選圖利選舉
古坑竹筍節推出旺來竹筍風味餐TTQS　台南市府人力中心6連金

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan