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台南市府人力中心勇奪TTQS 6連金

記者黃文博／台南報導2018/06/13 16:47
▲台南市人事處許瑛峰和人力中心主任鄭潔虹， 13 日在市政會議上獻獎給台南市長李孟諺。（圖／台南市人事處提供，2018.06.13)
▲台南市人事處許瑛峰和人力中心主任鄭潔虹， 13 日在市政會議上獻獎給台南市長李孟諺。（圖／台南市人事處提供，2018.06.13)

台南市公務人力發展中心在人事處督導下，再度拿下 106 年「 TTQS 企業機構版金牌獎」殊榮，成為全國公部門培訓單位中，唯一蟬聯 TTQS 「企業機構版」 6 連金，中心主任鄭潔虹今（ 13 ）日將此榮耀於市政會議中獻獎。

台南市長李孟諺表示，由人事處許瑛峰處長帶領的公務人力發展中心得獎連連，獲得勞動部 TTQS 金牌，可說是人事部門裡獲獎的最佳代表，也獲得人事行政總處高度肯定，期許能夠持續精進努力，致力培養市府公務員的訓練及成長。

許瑛峰表示， 106 年共有 1619 家企業與訓練機構接受勞動部 TTQS 評核，全國僅 18 家能贏得金牌，人力中心自 101 年率先導入 TTQS ，透過滾動檢討與時俱進，使人力資源發展緊扣市政目標，讓培訓成為打造幸福城市不可或缺的強力後盾。

鄭潔虹表示，人力中心以極為有限的預算卻能獲得如此佳績，因為我們全心投入人才發展與培育，相信優秀人才能為城市帶來競爭力，未來將賡續 TTQS 系統持續改善與創新，掌握組織與員工所需職能動態，成為市府全體同仁職業生涯的補給站。

人力中心培訓成果屢創佳績， 106 年還拿下有公部門人事機構奧斯卡金像獎之稱的「行政院人力資源管理創新獎」及「台灣健康城市暨高齡友善城市優良提案獎」等殊榮，再度證明南市府優質的公務人力培訓獲得各界肯定。

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