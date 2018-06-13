台南市府人力中心勇奪TTQS 6連金

台南市公務人力發展中心在人事處督導下，再度拿下 106 年「 TTQS 企業機構版金牌獎」殊榮，成為全國公部門培訓單位中，唯一蟬聯 TTQS 「企業機構版」 6 連金，中心主任鄭潔虹今（ 13 ）日將此榮耀於市政會議中獻獎。

台南市長李孟諺表示，由人事處許瑛峰處長帶領的公務人力發展中心得獎連連，獲得勞動部 TTQS 金牌，可說是人事部門裡獲獎的最佳代表，也獲得人事行政總處高度肯定，期許能夠持續精進努力，致力培養市府公務員的訓練及成長。

許瑛峰表示， 106 年共有 1619 家企業與訓練機構接受勞動部 TTQS 評核，全國僅 18 家能贏得金牌，人力中心自 101 年率先導入 TTQS ，透過滾動檢討與時俱進，使人力資源發展緊扣市政目標，讓培訓成為打造幸福城市不可或缺的強力後盾。