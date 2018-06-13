M17證實暫緩IPO 特定投資者結算出狀況

（中央社記者吳家豪台北13日電）直播平台17 Media母公司M17 Entertainment集團今天宣布，6月7日因與特定IPO（首次公開發行股票）投資者結算美國存託股票（ADS）相關問題，決定暫緩紐約證券交易所上市計畫。

M17集團13日下午發出聲明表示，在與多方協調的同時，M17集團認為繼續以非公開發行的模式運營公司，符合股東、員工和其他利害關係人當前的最佳利益。

M17集團指出，已獲得來自Infinity VenturePartners、Majuven、Convergence和Global GrandCapital等現有投資者和新投資者的3500萬美元（約新台幣10.5億元）私人資金，用於支持其業務和營運持續成長，並擴展至日本和其他區域性市場。