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中央社

M17證實暫緩IPO 特定投資者結算出狀況

中央社2018/06/13 15:34
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北13日電）直播平台17 Media母公司M17 Entertainment集團今天宣布，6月7日因與特定IPO（首次公開發行股票）投資者結算美國存託股票（ADS）相關問題，決定暫緩紐約證券交易所上市計畫。

M17集團13日下午發出聲明表示，在與多方協調的同時，M17集團認為繼續以非公開發行的模式運營公司，符合股東、員工和其他利害關係人當前的最佳利益。

M17集團指出，已獲得來自Infinity VenturePartners、Majuven、Convergence和Global GrandCapital等現有投資者和新投資者的3500萬美元（約新台幣10.5億元）私人資金，用於支持其業務和營運持續成長，並擴展至日本和其他區域性市場。

M17集團表示，此一輪新的資金將使M17集團繼續擁有作為非公開發行公司在營運上的充分靈活及彈性，繼續在已開發亞洲區域的業務不斷成長。

M17集團7日宣布首次公開發行751.1萬股ADS定價為每股8美元，每股ADS代表8股A股普通股，相關存託股票預計7日起在紐約證券交易所開始掛牌交易。

然而，根據紐約證交所網站顯示，M17集團至今未有交易，M17集團代表於7日在紐約證交所敲鐘象徵首次公開發行的影片也已被撤下。

M17集團旗下互動娛樂平台包含由藝人黃立成創辦的即時互動媒體17 Media，根據Frost & Sullivan數據，今年第1季17 Media在已開發亞洲區域（包含台灣、日本、南韓、新加坡及香港）營收市占率達19.2%，用戶數達3330萬人。（編輯：張良知）1070613

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