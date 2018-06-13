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台中天天直飛東京　林佳龍首航前公布花博日文形象影片

記者柳榮俊／台中報導2018/06/13 16:30
▲台中直飛東京定期航班明(14)日起天天開航。（圖／市政府提供 , 2018.6.13)
▲台中直飛東京定期航班明(14)日起天天開航。（圖／市政府提供 , 2018.6.13)

台中直飛東京定期航班明( 14 )日起天天開航。台中市長林佳龍將搭乘設有花博機艙的首航班機前往東京，宣傳11月3日開幕的台中花博。出發前一天，林佳龍在臉書分享剛剛發佈的花博日文形象影片，當中可見桐花、牡丹、梅花、波斯菊等繽紛美麗的花朵，貼文並以中日雙語介紹台中，邀請世界旅客到台中逛花博。

林佳龍今日在臉書貼文，台中花博的日文形象影片出爐，向國際發出邀請函，年底，歡迎全世界的朋友一起聆聽花開的聲音。

這支宣傳影片中出現「彩虹爺爺」黃永阜以佈滿皺紋的手，執筆繪出知名旅遊景點「彩虹眷村」，飽和的鮮艷色彩、生動逗趣的人物與動物，以及糕餅師傅堅持耐心地揉打麵糰，烤出表皮酥脆、內餡香甜，台中最知名的名產「太陽餅」。

還有兩名小朋友開心地喝著珍珠奶茶，嘻嘻哈哈地奔跑在老屋活化後，吸引創業青年進駐，近來文青口耳相傳的知名打卡熱點「審計新村」裡；因奔跑而揚起的桐花、牡丹、梅花、波斯菊等繽紛美麗的花朵也飛舞串接花博展區后里馬場、清水高美濕地、國家歌劇院等台中知名景點，並出現一對戀人在美麗的綠川歷史建物「櫻橋」下翩翩起舞。


▲花博日文形象影片（圖／市政府提供 , 2018.6.13)

市府表示，市府推動「中進中出」成果逐步展現，明日起更新增華信航空台中直飛日本東京的定期航班，天天開航，中部旅客不用至桃園機場搭機，大幅提升便利性，也將帶動台日旅遊互訪。

林佳龍率團搭乘首航機直飛東京宣傳花博，內部設有花博機艙，機上空服員將穿上印有花卉圖樣的圍裙為旅客服務，機艙內包括枕頭、紙杯、餐墊紙等都印有花博吉祥物石虎或歐米馬的圖案，可愛吸睛。

林佳龍一行人並將參加在東京成田機場舉辦的「台中東京首航歡迎典禮及剪綵儀式」及「 2018 台中花博日本宣傳記者會」，與花博吉祥物石虎家族「樂虎」姐姐、「來虎」弟弟，共同邀請日本民眾搭乘直航班機到台中逛花博。


▲宣傳影片中出現「彩虹爺爺」黃永阜（圖／市政府提供 , 2018.6.13)

此行也將參訪位於日本東京車站旁的「2K540 AKI-OKA ARTISAN」，「2K540」指從東京車站到秋葉原、御徙町站間高架橋下的距離為 2 公里 540 公尺，「AKI-OKA」指「秋葉原和御徒町之間」，「 ARTISAN 」在法語中為「職人」或「工匠」的意思。

日本利用高架橋底下的閒置地帶，以「製作」為主題，打造手藝人街，改造成一條充滿藝術氣息的觀光文創景點；這與台中以鐵路公里數命名的「 21.7K 綠空廊道」相似，目前綠空廊道以「環境綠美化、休閒鐵馬道」為規劃主軸，並分三期執行，整合既有綠園道系統，提供市民寬敞、舒適的人行及自行車廊道。而日本的成功經驗將可供台中「 21.7K 綠空廊道」借鏡。

 

關鍵字林佳龍花博彩虹眷村華信航空
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