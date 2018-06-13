NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈男星關懷難民兒童　用身體收服小孩天堂M黑妖來襲　今晚6點預先登錄8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

心內膜炎引發腦出血 退休男險喪命

中央社2018/06/13 15:44
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）52歲的退休林姓男子莫名發燒到門諾醫院檢查，原以為是感冒，後確診為感染性心內膜炎，因含細菌血液隨心臟收縮流竄，造成腦出血，經2次開腦、1次心臟手術才救回性命。

門諾醫院感染科主任繆偉傑今天表示，林姓男子就醫時，已有走路不穩、視力模糊症狀，經診斷為鏈球菌導致感染性心內膜炎，細菌造成左心室二尖瓣膜閉鎖不全，隨著血塊流動，還引發腦出血，命在旦夕。

心臟外科醫師黃振銘表示，由於腦部的感染性動脈瘤已破裂，若貿然進行開心手術排除病源，可能加劇腦部出血。因此先以抗生素抑制菌血團擴大、然後開腦處理腦出血，最後再進行「開心」手術，置換二尖瓣膜，並清除細菌血塊。

花蓮門諾醫院整合感染科、神經外科、心臟外科團隊合作，歷經近半年的治療，救回林姓男子性命。林男目前已出院，恢復良好，並積極復健展開新生活。

黃振銘說，大多心內膜炎病例多是「病從口入」，尤其患有先天性心臟病、瓣膜疾病、有感染性心內膜炎病史、接受過瓣膜置換、自體免疫疾病的病人，都是高危險群。

尤其一旦細菌感染，1至2週心臟瓣膜就會被破壞，黃振銘提醒，如果有持續不明原因的發燒、喘、體重減輕，有可能是感染性心內膜炎的症狀，千萬不可以輕忽，應盡快尋求醫師診斷，進一步檢查是否有其他問題。（編輯：陳政偉/唐聲揚）1070613

M17證實暫緩IPO 特定...智子之心停播不認疏失 NC...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan