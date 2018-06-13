心內膜炎引發腦出血 退休男險喪命

（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）52歲的退休林姓男子莫名發燒到門諾醫院檢查，原以為是感冒，後確診為感染性心內膜炎，因含細菌血液隨心臟收縮流竄，造成腦出血，經2次開腦、1次心臟手術才救回性命。

門諾醫院感染科主任繆偉傑今天表示，林姓男子就醫時，已有走路不穩、視力模糊症狀，經診斷為鏈球菌導致感染性心內膜炎，細菌造成左心室二尖瓣膜閉鎖不全，隨著血塊流動，還引發腦出血，命在旦夕。

心臟外科醫師黃振銘表示，由於腦部的感染性動脈瘤已破裂，若貿然進行開心手術排除病源，可能加劇腦部出血。因此先以抗生素抑制菌血團擴大、然後開腦處理腦出血，最後再進行「開心」手術，置換二尖瓣膜，並清除細菌血塊。