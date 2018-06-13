智子之心停播不認疏失 NCC要求大愛到會陳述

（中央社記者潘姿羽台北13日電）大愛電視台新戲「智子之心」突然停播，國家通訊傳播委員會指出，大愛先前承諾提供的資料至今仍未提供，並在回函中否認有重大疏失，NCC決議請負責人下次委員會議到會陳述。
大愛電視台的新戲「智子之心」從籌拍到確認上檔播出，前後耗時3年，期間也經過內部編審控管機制以及節目自律規範等程序，且曾召開上檔記者會進行宣傳，卻在播出2集後突然停播。
國家通訊傳播委員會（NCC）5月30日第805次委員會議已請大愛電視台到會陳述，大愛電視台當時自承的確是營運方面的重大疏失、也坦承決策非常倉促；NCC認為此案顯現大愛電視台內部編審機制確有改善之處，因此要求大愛電視台針對待釐清事項繼續提出書面說明。
不過NCC副主委翁柏宗表示，大愛電視台至今並未提供原本承諾給的資料，更在回函中改口否認有重大營運疏失，因此NCC委員會認為有必要請大愛電視台儘速就本案相關待釐清事項提出完整書面說明，並請主管負責人到會陳述。
NCC新聞稿說明，大愛電視台應向NCC提供「智子之心」節目的籌拍細節、歷經3年籌拍過程後驟然停播的內部評估考量與決策流程、節目行銷相關資料、接獲申訴資料，以及停播該節目時是否有與導演、主要演員、製作團隊以及據其自身故事改編為「智子之心」一劇的林姓志工進行溝通等書面說明，大愛電視台目前仍未提供，將持續要求大愛電視台儘速提供。（編輯：鄭雪文）1070613