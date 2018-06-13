智子之心停播不認疏失 NCC要求大愛到會陳述

（中央社記者潘姿羽台北13日電）大愛電視台新戲「智子之心」突然停播，國家通訊傳播委員會指出，大愛先前承諾提供的資料至今仍未提供，並在回函中否認有重大疏失，NCC決議請負責人下次委員會議到會陳述。

大愛電視台的新戲「智子之心」從籌拍到確認上檔播出，前後耗時3年，期間也經過內部編審控管機制以及節目自律規範等程序，且曾召開上檔記者會進行宣傳，卻在播出2集後突然停播。

國家通訊傳播委員會（NCC）5月30日第805次委員會議已請大愛電視台到會陳述，大愛電視台當時自承的確是營運方面的重大疏失、也坦承決策非常倉促；NCC認為此案顯現大愛電視台內部編審機制確有改善之處，因此要求大愛電視台針對待釐清事項繼續提出書面說明。