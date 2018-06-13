濁水溪風水傳說　獅象把水口

在台灣北部的關渡大橋，因為連接了雙北市交通，佔有重要的地位。而這裡的風水也是風水師口中的「獅象把水口」，有一說大台北的繁榮發展與這裡的風水有關。然而關渡大橋的「獅象把水口」只是單純的地理傳說，並沒有什麼過於奇特的傳說。

不論古今，台灣社會相當重視風水問題，也因此衍生出許多跟風水有關的傳說，其中有一種風水叫做「獅象把水口」，指的是在河口兩岸有著獅型與象型的兩座山，據說可出王侯。

然而在南部的濁水溪，這裡的「獅象把水口」則有著自己的故事，不再是單純的地形與風水，而是有著獅與象的故事。這個故事的地點位於南投的集集攔河堰，北岸是獅山，屬於集集鎮，南岸是象山，屬於竹山鎮。

據說這裡的獅象已經成精，但並沒有聽過祂們危害地方百姓的故事，反而會護佑當地居民，據說濁水溪要暴漲之前，獅山就會大吼，提醒當地居民趕緊撤離；也有人在半夜看過象山將鼻子橫跨濁水溪，搭在獅山上，展現出獅山與象山的好感情。

然而，一些人為因素，導致這個好地理被破壞了。日治時期，日本政府為了開發建設了集集支線鐵路，據說就是從獅山的肚子穿了過去，而獅山在遭受穿腸破肚的災難後哀號了七天七夜，流出來的血也染紅了濁水溪，就這樣，這裡的「獅象把水口」就這樣被破壞了。

其實這類型敗壞風水的故事在台灣很常見，無論是清朝的楊本縣，或是日本總督府，都有在許多地方留下這個傳說，無論相信與否，這都是台灣人對於風水的想像延伸出的幻想故事，也可視為時代發展的痕跡。

走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/