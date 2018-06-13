NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
寺廟列表神明故事宗教用品時事專題宗教儀式
即時跑馬燈男星關懷難民兒童　用身體收服小孩天堂M黑妖來襲　今晚6點預先登錄8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
保庇

濁水溪風水傳說　獅象把水口

保庇2018/06/13 15:25
濁水溪風水傳說　獅象把水口（圖／保庇）
濁水溪風水傳說　獅象把水口（圖／保庇）

不論古今，台灣社會相當重視風水問題，也因此衍生出許多跟風水有關的傳說，其中有一種風水叫做「獅象把水口」，指的是在河口兩岸有著獅型與象型的兩座山，據說可出王侯。

 

關渡大橋。（圖／WIKI圖庫，玄史生攝）
關渡大橋。（圖／WIKI圖庫，玄史生攝）

在台灣北部的關渡大橋，因為連接了雙北市交通，佔有重要的地位。而這裡的風水也是風水師口中的「獅象把水口」，有一說大台北的繁榮發展與這裡的風水有關。然而關渡大橋的「獅象把水口」只是單純的地理傳說，並沒有什麼過於奇特的傳說。

然而在南部的濁水溪，這裡的「獅象把水口」則有著自己的故事，不再是單純的地形與風水，而是有著獅與象的故事。這個故事的地點位於南投的集集攔河堰，北岸是獅山，屬於集集鎮，南岸是象山，屬於竹山鎮。

集集攔河堰。（圖／WIKI圖庫，SSR2000 攝）
集集攔河堰。（圖／WIKI圖庫，SSR2000 攝）

據說這裡的獅象已經成精，但並沒有聽過祂們危害地方百姓的故事，反而會護佑當地居民，據說濁水溪要暴漲之前，獅山就會大吼，提醒當地居民趕緊撤離；也有人在半夜看過象山將鼻子橫跨濁水溪，搭在獅山上，展現出獅山與象山的好感情。

然而，一些人為因素，導致這個好地理被破壞了。日治時期，日本政府為了開發建設了集集支線鐵路，據說就是從獅山的肚子穿了過去，而獅山在遭受穿腸破肚的災難後哀號了七天七夜，流出來的血也染紅了濁水溪，就這樣，這裡的「獅象把水口」就這樣被破壞了。

其實這類型敗壞風水的故事在台灣很常見，無論是清朝的楊本縣，或是日本總督府，都有在許多地方留下這個傳說，無論相信與否，這都是台灣人對於風水的想像延伸出的幻想故事，也可視為時代發展的痕跡。

走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/

關鍵字濁水溪獅象把水口風水傳說
五月五發福慶端午／有聽過端...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan