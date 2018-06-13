原創音樂季6/23登場　接力HIGH翻漁人舞台

新北市打造的原創音樂基地─淡水漁人舞台，6月23日起將再次重磅登場！連續2個月的周六、日晚間在淡水河畔，將有超過36組獨立樂團與原創歌手輪番上陣，以多元的樂風與豐富活動帶給民眾最精彩的夏日視聽體驗。

深受民眾喜愛的淡水漁人舞台，今( 2018 )年主題為「 We Love Music !」將帶來更多元的曲風，包括民謠、嘻哈、林班原民風、爵士、世界音樂、各類型搖滾、另類音樂、龐克等，總計超過 14 種以上不同曲風，將帶給樂迷最精彩的視聽饗宴。

觀光旅遊局表示，自6月23日起到8月26日(7月28、29日及8月18、19日除外)，每周六、日晚間6點半到8點半，有超過36組獨立樂團與原創歌手輪番開唱。