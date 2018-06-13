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原創音樂季6/23登場　接力HIGH翻漁人舞台

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/13 16:53
▲淡水漁人舞台-夏日原創音樂季6月23日登場，超過36組獨立樂團與原創歌手接力開場。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.13）
▲淡水漁人舞台-夏日原創音樂季6月23日登場，超過36組獨立樂團與原創歌手接力開場。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.13）

新北市打造的原創音樂基地─淡水漁人舞台，6月23日起將再次重磅登場！連續2個月的周六、日晚間在淡水河畔，將有超過36組獨立樂團與原創歌手輪番上陣，以多元的樂風與豐富活動帶給民眾最精彩的夏日視聽體驗。

深受民眾喜愛的淡水漁人舞台，今( 2018 )年主題為「 We Love Music !」將帶來更多元的曲風，包括民謠、嘻哈、林班原民風、爵士、世界音樂、各類型搖滾、另類音樂、龐克等，總計超過 14 種以上不同曲風，將帶給樂迷最精彩的視聽饗宴。

觀光旅遊局表示，自6月23日起到8月26日(7月28、29日及8月18、19日除外)，每周六、日晚間6點半到8點半，有超過36組獨立樂團與原創歌手輪番開唱。

6月23日率先登場的「脫拉庫樂團」與「恰吉」，以搖滾不敗的魅力唱響淡水漁人舞台的第一棒。7月7日登場的「激膚樂團」及「台客電力公司+17直播」，除了帶來時下最流行的電音、龐克樂曲，「台客電力公司」與17直播網紅首度合作，會擦出甚麼樣的火花也相當令人期待。8月11日淡水漁人舞台的招牌重金屬之夜，今年將有超過四組重金屬樂團登台吶喊，壓軸8月25日的「鱷魚樂團」與「Boxing樂團」帶來最熱鬧奔放的表演。

其它精彩的卡司陣容，包括2017年拿下台灣B-Box公開賽雙人組冠軍的超夯學生團體「金子兄弟」、入圍今年金曲獎最佳原住民專輯與最佳原住民歌手雙料的「桑梅絹」，以及首張專輯就入圍今年金曲獎最佳新人、最佳樂團等四項提名，曲風多變歌詞深入人心的「茄子蛋」樂團等。

觀光旅遊局長陳國君表示，今年除了特有的鰆魚裝置舞台外，更以漁村為靈感，全新打造發光的貨櫃藝術裝置，同時與知名文創市集品牌共同合作，集結多位深具特色的手作職人與原創工藝展攤讓民眾挖寶嚐鮮。周邊貨櫃同時販賣各式美食，讓民眾盡情度過美好的夏日夜晚。

關鍵字淡水漁人舞台boxing脫拉庫
TTQS　台南市府人力中心6連金萬年溪最後一哩路　整治工程動土

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