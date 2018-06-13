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檢察與軍事機關業務聯繫會議　建立協調機制

軍聞社2018/06/13 15:20
▲ 參謀總長李喜明上將13日主持第一次「檢察機關與軍事機關業務聯繫會議」。（軍聞社記者李忠軒攝）
▲ 參謀總長李喜明上將13日主持第一次「檢察機關與軍事機關業務聯繫會議」。（軍聞社記者李忠軒攝）
國防部與法務部13日舉辦第一次「檢察機關與軍事機關業務聯繫會議」，針對軍事案件業務聯繫進行提案討論。（軍聞社記者李忠軒攝）法務部長邱太三期盼藉由業務聯繫會議，建立檢察機關與軍事機關的交流平台。（軍聞社記者李忠軒攝）參謀總長李喜明上將13日率一級單位主官與法務部、檢察機關人員合影。（軍聞社記者李忠軒攝）

（軍聞社記者李忠軒臺北13日電）國防部與法務部今日共同舉辦首次「檢察機關與軍事機關業務聯繫會議」，共同針對檢察機關偵辦軍人涉法案件影響部隊領導統御等問題，進行研商，以解決部隊管理困境、維護軍紀及領導統御，維繫部隊戰力。

　會議上午在國防部博愛營區舉行，由參謀總長李喜明上將主持，邀請法務部長邱太三、政務次長陳明堂、高等檢察署檢察總長王添盛等人與會，由法律司針對「軍法案件移由司法機關辦理後對部隊領導統御所生影響」實施專題報告。

　總長致詞時，首先代表嚴部長感謝法務部，以及各檢察機關近年協助國軍偵辦軍事案件的付出與辛勞，期盼藉由召開業務聯繫會議，建立溝通協調機制與平台，完善軍事案件偵辦作法，維護幹部領導統御，確保部隊軍紀與形象。

　邱部長指出，自軍法制度改革後，對國軍部隊領導統御、管理及教育訓練等方面，造成諸多影響，希望藉由定期召開會議，交流彼此意見，在法律規定及權益保障原則下，發揮「速審」、「嚴懲」效果，杜絕違紀案件肇生。

　會議中，由國軍各一級單位主官及檢察人員，針對檢察機關與軍事機關業務聯繫會議作法（草案）逐一進行討論，並就近年軍事案件審判爭議部分，交換意見，期能建立完備的業務聯繫機制，共同維護國軍軍紀。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
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