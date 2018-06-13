NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈男星關懷難民兒童　用身體收服小孩天堂M黑妖來襲　今晚6點預先登錄8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
國防軍武

北市「役職挺你」 免費為役男職涯規劃服務

軍聞社2018/06/13 14:12
▲ 臺北市政府13日辦理「役職挺你」記者會，宣傳「役男就業輔導加值服務方案」，提供役男職涯規劃。（臺北市政府提供）
▲ 臺北市政府13日辦理「役職挺你」記者會，宣傳「役男就業輔導加值服務方案」，提供役男職涯規劃。（臺北市政府提供）

（軍聞社記者莊家宏臺北13日電）暑假即將來臨，為紓緩入營塞車情形，臺北市政府今日舉辦「役職挺你」記者會，宣傳「役男就業輔導加值服務方案」，鼓勵役男多加利用該項服務，在當兵前先行完成職涯規劃，並為將來退伍後就業，做好充分準備。

　記者會在大安區公所舉行，副市長陳景峻表示，此項政策推動是兵役局與勞動局，為青年朋友規劃的重要合作計畫，充分落實市府的服務理念，提供役男朋友們儲備未來就業競爭力機會。

　兵役局長傅永茂指出，推動「役職挺你」方案是有鑒於每年6月畢業潮造成役男入營塞車情況，大批役男畢業等待入營服役，但新兵訓練中心收訓員額有限，無法滿足所有役男及時服役需求，為紓解及引導役男有效利用待役時間，兵役局除積極向國防部和內政部爭取當兵員額，並引藉勞動局職能訓練及輔導就業能量，規劃「役職挺你」方案，有系統的幫助役男做好職涯規劃，在役男待役期間，結合抽籤會場辦理說明會，提供「職涯探索」、「職涯諮詢」及「職場體驗營」報名，在役男即將入營之際，配合入營前座談會，宣導職能培訓課程，鼓勵役男役畢後爭取參訓「職能培育課程」，培養役男專業職能，為未來順利就業跨出成功的第一步。

　相關「役職挺你」方案，可利用兵役局網站役男就業輔導加值服務專區查詢(https://docms.gov.taipei/News_Content.aspx?n=3E256D29704D8C68&s=B799948D7A2D5D23&sms=658ECC19F2127F5C)。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
嚴德發視導救災整備　勉守護國人安空軍第六聯隊幸福講堂研習會　凝聚

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan