北市「役職挺你」 免費為役男職涯規劃服務

（軍聞社記者莊家宏臺北13日電）暑假即將來臨，為紓緩入營塞車情形，臺北市政府今日舉辦「役職挺你」記者會，宣傳「役男就業輔導加值服務方案」，鼓勵役男多加利用該項服務，在當兵前先行完成職涯規劃，並為將來退伍後就業，做好充分準備。

記者會在大安區公所舉行，副市長陳景峻表示，此項政策推動是兵役局與勞動局，為青年朋友規劃的重要合作計畫，充分落實市府的服務理念，提供役男朋友們儲備未來就業競爭力機會。

兵役局長傅永茂指出，推動「役職挺你」方案是有鑒於每年6月畢業潮造成役男入營塞車情況，大批役男畢業等待入營服役，但新兵訓練中心收訓員額有限，無法滿足所有役男及時服役需求，為紓解及引導役男有效利用待役時間，兵役局除積極向國防部和內政部爭取當兵員額，並引藉勞動局職能訓練及輔導就業能量，規劃「役職挺你」方案，有系統的幫助役男做好職涯規劃，在役男待役期間，結合抽籤會場辦理說明會，提供「職涯探索」、「職涯諮詢」及「職場體驗營」報名，在役男即將入營之際，配合入營前座談會，宣導職能培訓課程，鼓勵役男役畢後爭取參訓「職能培育課程」，培養役男專業職能，為未來順利就業跨出成功的第一步。