NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈天堂M黑妖來襲　今晚6點預先登錄外役監洗鍊退役鋼索　化身地景藝術8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

政院報告稻穀盛產　蔡英文這次聽完不震怒了

記者林仕祥／台北報導2018/06/13 16:04
▲民進黨發言人林琮盛轉述，行政院祕書長卓榮泰也針對近期稻穀盛產的問題，在常會中提出三大保證措施。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.13）
▲民進黨發言人林琮盛轉述，行政院祕書長卓榮泰也針對近期稻穀盛產的問題，在常會中提出三大保證措施。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.13）

民進黨今（13）日召開第十七屆第七六次中常會，選對會共同人召集人林錫耀於會中，向黨主席蔡英文報告新竹縣、新北市兩地的選情，針對侯友宜的「包租公」爭議，民進黨強調，未來會更嚴格檢視侯友宜的人格及作為。此外，行政院祕書長卓榮泰也針對近期稻穀盛產的問題，提出三大保證措施，這次蔡英文聽完後，不再「震怒」了。

民進黨發言人林琮盛轉述，林錫耀在會中報告，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方是文化人，具備優秀政治能力，除舉辦40場座談會外，也把基層全跑過一次，基礎扎根相當紮實，認為民進黨在新竹縣將會有很好的勝選機會。

民進黨新北市參選人蘇貞昌已和黨籍新北市議員提名人，共同舉辦25場演講畫，日前還舉辦3千人次的中型造勢場，展現十分積極的態度，對比朱侯團隊，更能展現施政魄力和績效；而國民黨新北市參選人侯友宜，近期深陷「101包租公」事件，引發社會諸多質疑，未來民進黨會更嚴格檢視侯友宜人格及作為。

此外，卓榮泰也在常會報告，針對近期稻穀盛產的問題，政院提出三大保證措施：保證公糧收購價格、規劃稻作災害補助、保價收購跟直接給付雙軌並行，讓糧價有個支撐。據了解，這次報告相當白話，並沒有重現之前蔡英文「震怒」事件，蔡英文也裁示，希望官員要更了解地方基層發生什麼事，尤其是跟農業有關的。
 

關鍵字蔡英文稻穀侯友宜鄭朝方蘇貞昌
諷扁行動劇　監院決議陳師孟應迴避國民黨正式提名楊文科參選新竹縣長

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan