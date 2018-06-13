政院報告稻穀盛產　蔡英文這次聽完不震怒了

民進黨今（13）日召開第十七屆第七六次中常會，選對會共同人召集人林錫耀於會中，向黨主席蔡英文報告新竹縣、新北市兩地的選情，針對侯友宜的「包租公」爭議，民進黨強調，未來會更嚴格檢視侯友宜的人格及作為。此外，行政院祕書長卓榮泰也針對近期稻穀盛產的問題，提出三大保證措施，這次蔡英文聽完後，不再「震怒」了。
民進黨發言人林琮盛轉述，林錫耀在會中報告，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方是文化人，具備優秀政治能力，除舉辦40場座談會外，也把基層全跑過一次，基礎扎根相當紮實，認為民進黨在新竹縣將會有很好的勝選機會。
民進黨新北市參選人蘇貞昌已和黨籍新北市議員提名人，共同舉辦25場演講畫，日前還舉辦3千人次的中型造勢場，展現十分積極的態度，對比朱侯團隊，更能展現施政魄力和績效；而國民黨新北市參選人侯友宜，近期深陷「101包租公」事件，引發社會諸多質疑，未來民進黨會更嚴格檢視侯友宜人格及作為。
此外，卓榮泰也在常會報告，針對近期稻穀盛產的問題，政院提出三大保證措施：保證公糧收購價格、規劃稻作災害補助、保價收購跟直接給付雙軌並行，讓糧價有個支撐。據了解，這次報告相當白話，並沒有重現之前蔡英文「震怒」事件，蔡英文也裁示，希望官員要更了解地方基層發生什麼事，尤其是跟農業有關的。