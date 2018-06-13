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政治

獲正式提名　楊文科代表國民黨參選新竹縣長

記者戴祺修／台北報導2018/06/13 16:13
▲國民黨確定徵召新竹縣副縣長楊文科出馬角逐新竹縣長寶座。（圖／翻攝自楊文科臉書）
▲國民黨確定徵召新竹縣副縣長楊文科出馬角逐新竹縣長寶座。（圖／翻攝自楊文科臉書）

國民黨中央今(13)日召開中常會，正式通過提名新竹縣副長楊文科角逐下屆新竹縣長寶座。

組發會主委李哲華表示，確定提名楊文科後，大家一致肯定陳見賢在副議長任內對地方的服務，接任地方黨部主委後也受到肯定，大家希望陳繼續留任主委，替選舉操盤；中常委與地方鄉親也肯定林為洲在立院的表現，希望林可以繼續留在立院服務。

李哲華說，楊文科過去經歷跟竹科發展密切，所以竹科大老們願意沾染政治，推薦楊文科，同時楊文科過去沒有參選經驗是一張政治白紙，或許一開始起步新苦，但楊沒有恩怨包袱，反而是好推銷的政治產品。

李哲華也強調，新竹縣是客籍人士居多的地方，民進黨也推出客家籍的鄭朝方，所以國民黨也必須要考量這部分(閩客問題)。

立委的江啟臣提前離開中常會，江受訪時表示，選舉的提名本來就是複雜的事情，涉及地方人脈關係，只要選過舉都能體會，他肯定主席處理新竹縣提名的辛勞，提名小組也花很多心思，但處理過程中跟外界溝通不清楚，跟各方意見也沒找到圓滿共識，所以做出對某些人遺憾的決定，希望能找出更圓滿彈性做法，不要親痛仇快。

中常委江碩平在會前受訪時則說，林為洲知名度最高，林的民調也一定是最高，但「我們是要求勝」，若提名林會造成地方分裂，因此授權黨中央協調一人參選。

目前新竹縣長選情火熱，國民黨提名楊文科，民進黨提名前縣長鄭永金之子鄭朝方，還有民國黨主席徐欣瑩，未來爭取國民黨提名未果的林為洲是否會脫黨參選也引人矚目。

關鍵字楊文科林為洲陳見賢國民黨新竹縣長選舉
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