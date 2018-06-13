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娛樂

劉以豪用「身體」收服小孩　韋禮安唱歌拉近距離

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/06/13 17:22
▲韋禮安、劉以豪烏干達關懷行記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.13）
▲韋禮安、劉以豪烏干達關懷行記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.06.13）

韋禮安、劉以豪擔任第29屆飢餓三十代言人，於本月初6月2日至8日前往烏干達，探訪因為蘇丹內戰而逃離至此的難民。此趟關懷之旅是劉以豪的初體驗，出發前他非常緊張，到了當地看到眼前景象，更是震撼，韋禮安以過來人身分，不斷跟他聊天，讓他卸下緊張心情。


▲劉以豪自豪「身體語言」很好用，小朋友都很喜歡他。（圖／記者陳明安攝，2018.06.13）

之前就有探訪難民經驗的韋禮安說：「這次的小孩子，特別難親近」，因為當地的難民都是因為戰亂而逃到烏干達避難，所以許多小孩子都被迫成長，讓他覺得非常心疼。為拉近與小朋友之間的距離，劉以豪使出了「身體語言」，把小朋友逗得笑嘻嘻，被韋禮安大讚：「小朋友都很喜歡他」。而韋禮安展現歌唱才華，帶著小朋友一起唱「ABCD」歌，還有他自己的歌曲〈女孩〉，透過音樂拉近與小孩的距離。


▲韋禮安用音樂拉近與孩童的距離。（圖／記者陳明安攝，2018.06.13）

這趟短短的關懷之旅，讓兩人心中有很多感觸，對所有資源都非常珍惜，劉以豪說：「打開水龍頭就有水這件事，讓我覺得很感恩」，當地飲食、跟用水都取之不易，幾乎都是吃麵包，回台的路上，一行人在香港轉機，韋禮安突然好想吃白米飯，他表示：「回來之後，不管做什麼事，都會覺得很感恩」。


▲ 韋禮安、劉以豪分享此趟前往烏干達的關懷之旅。（圖／記者陳明安攝，2018.06.13）

另外世界展望會將於7月14日、15日於北高兩地，同步舉辦飢餓30的活動，屆時韋禮安、劉以豪也會身體力行，跟大家一起體驗飢餓活動。

關鍵字劉以豪韋禮安難民
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