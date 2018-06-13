清泉一號吊橋退役鋼索運抵外役監　洗鍊重生化為地景藝術

新竹縣五峰鄉清泉一號吊橋整建工程拆下的 1410 公尺長、管徑 3 公分寬的鋼索，已運抵法務部矯正署八德外役監獄，將由藝術家康木祥以 101 大樓退役鋼索雕塑「無限生命」地景藝術之模式，與受刑人合作洗煉並重生。新竹縣長邱鏡淳感謝康木祥著手規畫構思，尤其與更生人合作的重生價值，意義深遠。

康木祥認為五峰清泉吊橋連接的生命故事，具有在地性與族群的多重意義，未來重生座落當地，認為絕對不同凡響，也希望能再造清泉之美。



▲吊橋鋼索比101大樓電梯的鋼索管徑更寬，難度增高。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.13）