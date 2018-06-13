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清泉一號吊橋退役鋼索運抵外役監　洗鍊重生化為地景藝術

記者常似虎／新竹縣報導2018/06/13 17:05
▲新竹縣長邱鏡淳（左）與藝術家康木祥（左二）檢視清泉一號吊橋退役鋼索，洗鍊重生化為地景藝術。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.13）
▲新竹縣長邱鏡淳（左）與藝術家康木祥（左二）檢視清泉一號吊橋退役鋼索，洗鍊重生化為地景藝術。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.13）

新竹縣五峰鄉清泉一號吊橋整建工程拆下的 1410 公尺長、管徑 3 公分寬的鋼索，已運抵法務部矯正署八德外役監獄，將由藝術家康木祥以 101 大樓退役鋼索雕塑「無限生命」地景藝術之模式，與受刑人合作洗煉並重生。新竹縣長邱鏡淳感謝康木祥著手規畫構思，尤其與更生人合作的重生價值，意義深遠。

康木祥認為五峰清泉吊橋連接的生命故事，具有在地性與族群的多重意義，未來重生座落當地，認為絕對不同凡響，也希望能再造清泉之美。


▲吊橋鋼索比101大樓電梯的鋼索管徑更寬，難度增高。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.13）

矯正署後勤資源組長蔡永生、八德外役監典獄長楊方彥及獄方管理人員，對此次協助清泉吊橋鋼索重生也感到非常有意義。楊典獄長還統計曾參與101退役鋼索重生者，目前尚留監的還有8人，針對清泉吊橋鋼索重生已從中選出2人擔任組長，並另外再選出10人、共18人實際操作，寄望透過「監禁、沈澱、蛻變、賦歸」之程序目標，映照五峰清泉吊橋連接張學良故居之意涵，讓吊橋拆卸後的鋼索賦予藝術文化、族群交融之新生命。


▲清泉一號吊橋退役鋼索送抵八德外役監，將洗鍊重生化為地景藝術。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.13）

清泉一號吊橋改善措施「以修復吊橋主索、抗風主索、抗風支索、橋面板、橋墩等」完成長 157M 吊橋整建工程，完工後恢復歷史建築及代表性景觀，不僅增進當地文化景觀，讓遊客眺望清泉在地之美，創造五峰清泉部落代表性建設，傳承在地記憶，讓退役的吊橋鋼索，牽引出張學良故居的古今、三毛隱居的幽情與丁松青神父的大愛，用藝術創作彰顯永生，以及傳遞與原住民愛心灌溉的和諧共榮。

關鍵字清泉一號吊橋鋼索地景藝術康木祥
萬年溪最後一哩路　整治工程動土

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