螢火蟲復育有成 木柵公園萃湖徵志工

（中央社記者陳妍君台北13日電）經專家與志工多年努力，台北市木柵公園萃湖棲地生態大幅改善，螢火蟲數量也顯著增加。萃湖即日起招募新志工，並提供61小時免費培訓課程，歡迎關心生態保育的民眾報名參加。

台北市文山社區大學2012年成立濕地生態探索工作坊，培訓萃湖生態復育志工。工作坊學員每學期義務維護萃湖棲地，包括設置人工浮島以增加生物多樣性，並移除象耳澤瀉、泰國線鱧、吳郭魚等強勢外來動植物。

2015年7月到2016年5月，文山社大策畫13次大型志工活動，改善萃湖生態環境，不僅螢火蟲數量增加，更可以見到白腹秧雞與鳳頭蒼鷹的身影。今年賞螢季，吸引2萬7300多人次民眾前往觀賞螢火蟲。